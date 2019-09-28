سيادة المطران عطا الله حنا : ” القدس في خطر شديد وما يحدث في القدس حاليا لا يمكن وصفه بالكلمات وعلى الجميع ان يدركوا خطورة التحديات المحدقة بالمدينة المقدسة “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن هنالك اكثر من عشرين الف منزل مهدد بالهدم في القدس الامر الذي يثقل على حياة المقدسيين ويجعلهم دوما في معركة مستمرة ومتواصلة من اجل صمودهم وبقائهم في عاصمتهم الروحية والوطنية .

وقال سيادته بأن الاوضاع التي تمر بها مدينة القدس هي بفعل حصار المدينة بجدار الفصل العنصري الذي كان له الاثر الاكبر في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع المقدسي ناهيك عن كافة السياسات الاحتلالية الغاشمة والعدوانية .

اما ما تتعرض له مقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية فحدث ولا حرج .

فهنالك استهداف للمسجد الاقصى مستمر ومتواصل حيث الاقتحامات اصبحت ظاهرة يومية والمستوطنون يجولون ويصولون كما ان الحفريات تجري في محيطه وطالب سيادته بضرورة العمل على انقاذ مدينة القدس من الكارثة الكبيرة المحدقة بها والتي تستهدف المسجد الاقصى وتستهدف الاوقاف المسيحية كما انها تستهدف ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياتهم .

وقال سيادته بأننا نناشد امتنا العربية والمسلمين والمسيحيين في كل مكان بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لتقديم الدعم اللازم لتثبيت اهل القدس ومؤسساتها والتي تقدم خدماتها للمجتمع المقدسي .

هنالك حاجة لكي يقف العرب والمسيحيون والمسلمون في كل مكان الى جانب القدس والدفاع عنها والتصدي للسياسات الاحتلالية التي تستهدف هويتها وطابعها وانسانها ومؤسساتها وكذلك مقدساتها واوقافها الاسلامية والمسيحية .

القدس بحاجة لمحبيها وعاشقيها والذين يعرفون مكانتها واهميتها وتراثها ووجهها الحضاري والانساني والروحي ، وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله صباح اليوم وفدا عربيا اعلاميا اتى بهدف الاطلاع على اوضاع مدينة القدس حيث وضعهم سيادته في صورة ما يحدث في مدينتنا المقدسة واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.