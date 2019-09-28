صَبَاحُ الصَّلَاةْ .. عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
اَلصَّبَاحُ الْعَذْبُ قَامْ = فِي انْشِكَاحٍ وَابْتِسَامْ
نَاشِراً فِينَا جَمِيعاً = كُلَّ مَعْنىً لِلسَّلَامْ
سَبَّحَ الْكَوْنُ بَدِيعاً = للسَّمَاوَاتِ الْعِظَامْ
لَمْ تَرَيْ إِلَّا جَمَالاً = فِي رِضَاهُ يَا هَيَامْ
إِنَّ مَنْ نَادَاهُ فَجْراً = ثُمَّ صَلَّى بِاحْتِشَامْ
رَبُّنَا الْبَاقِي يَرَاهُ = فِي سُرُورٍ وَانْسِجَامُ
يُسْعِدُ الْفَتَّاحُ قَلْباً = قَدْ وَعَى مَعْنَى الْغَرَامْ
فَأَحَبَّ اللَّهَ رَبَّي = مَادِحاً خَيْرَ الْأَنَامْ
أَصْدِقَائِي هَلَّ قَلْبِي = نَاشِراً أَحْلَى الْكَلَامْ
لِحَبِيبِي وَرَسُولِي = سَيِّدِ الرُّسْلِ الْكِرَامْ
يَا رِفَاقَ الدَّرْبِ صَََََلُّوا = واَبْلُغُوا أَحْلَى الْمَرَامْ
فَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى = وَاحْتَفَى يَوْمَ الزِّحَامْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
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