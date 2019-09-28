صَبَاحُ الصَّلَاةْ .. عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

اَلصَّبَاحُ الْعَذْبُ قَامْ = فِي انْشِكَاحٍ وَابْتِسَامْ

نَاشِراً فِينَا جَمِيعاً = كُلَّ مَعْنىً لِلسَّلَامْ

سَبَّحَ الْكَوْنُ بَدِيعاً = للسَّمَاوَاتِ الْعِظَامْ

لَمْ تَرَيْ إِلَّا جَمَالاً = فِي رِضَاهُ يَا هَيَامْ

إِنَّ مَنْ نَادَاهُ فَجْراً = ثُمَّ صَلَّى بِاحْتِشَامْ

رَبُّنَا الْبَاقِي يَرَاهُ = فِي سُرُورٍ وَانْسِجَامُ

يُسْعِدُ الْفَتَّاحُ قَلْباً = قَدْ وَعَى مَعْنَى الْغَرَامْ

فَأَحَبَّ اللَّهَ رَبَّي = مَادِحاً خَيْرَ الْأَنَامْ

أَصْدِقَائِي هَلَّ قَلْبِي = نَاشِراً أَحْلَى الْكَلَامْ

لِحَبِيبِي وَرَسُولِي = سَيِّدِ الرُّسْلِ الْكِرَامْ

يَا رِفَاقَ الدَّرْبِ صَََََلُّوا = واَبْلُغُوا أَحْلَى الْمَرَامْ

فَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى = وَاحْتَفَى يَوْمَ الزِّحَامْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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