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ضابط عراقي يرقّي نفسه لمنصب رفيع عبر “كتاب سري”

دعت النائب العراقية عالية نصيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للنظر في ترقية أحد ضباط وزارة الداخلية نفسه، بإصداره كتابا رسميا لشخصه يسمي فيه ذاته مديرا لوحدة العمليات الخاصة.
وقالت إن المدعو حسين يوسف التميمي قام بتوجيه كتاب سري وشخصي الى نفسه وبإصداره، يتضمن أمراً إدارياً بتسمية نفسه مديراً لوحدة العمليات الخاصة في مكتب المفتش العام، والكتاب مذيل بتوقيعه، أي أنه قام بترقية نفسه في ظل اللادولة”.
وتابعت “نضع هذه الحالة بين يدي السيد رئيس الوزراء، ولسنا نحن من ننتظر إجابة أو شرحاً منه، بل الشعب العراقي والرأي العام هو الذي ينتظر منه الإجابة، كما نطالب الزملاء اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتدخل وفتح تحقيق في هذه القضية”.

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