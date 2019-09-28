ضبط أربعة أطنان متفجرات غرب الرمادي

كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، عن ضبط مخبأ للمواد المتفجرة يضم أربعة أطنان من مادة الـ (سي فور) شديدة الانفجار في قضاء هيت غربي الرمادي.

وقال المصدر إن «معلومات استخبارية مكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخبأ للمواد المتفجرة في منطقة المعسكر في قضاء هيت غربي الرمادي يضم أربعة أطنان من مادة الـ (سي فور) شديدة الانفجار وهي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية شرعت بتفتيش المنطقة بالكامل ورفع المواد المتفجرة ليتم معالجتها وتدميرها من قبل قسم معالجة المتفجرات في الجيش».