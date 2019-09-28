عفرين: تركيا تسحب المئات من مسلحي المعارضة إلى وجهة مجهولة

أكدت مصادر متقاطعة من عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، أن السلطات التركية سحبت الجمعة، المئات من مسلحي المعارضة إلى داخل الأراضي التركي عبر معبر قرية حمام الحدودي في جنديرس.

وقالت المصادر، إن المسلحين دخلوا الأراضي التركية عبر المعبر بأسلحتهم الفردية فقط، وتركوا أسلحتهم الثقيلة في مقراتهم بعفرين، دون معرفة وجهة المسلحين، مشيرة إلى التحركات استمرت حتى ساعات المساء.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، استكمال استعدادات بلاده لإنشاء ‹منطقة آمنة› في شمال شرق سوريا.

ويرجح مراقبون أن تكون تحركات ميليشيات المعارضة في عفرين مرتبطة باستعدات أنقرة لشن عمل عسكري أحادي في شرق الفرات، وسط تكرار تأكيدات المسؤولين الأتراك عدم رضاهم من تطورات المحادثات مع واشنطن بصدد المنطقة الآمنة المزمعة.