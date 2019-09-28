عصمت شاهين الدوسكي

قدر أو لا تقدر فالحب في حياتي ألقاً، شمساً ،وطنا قدر أو لا تقدر لا تغر بالنجوم والتاج قد تسلب منك إنسانا

******** قدر أو لا تقدر فأنت تعرف من أنت وأنا اعرف من أنا صراخك مع الريح يذوي ودمعي له في الخطوب معنى أنت قدر وأنا قدر ومن منا لا يقدر لا يستحق أن يطلق على نفسه إنسانا الحب يا سيدي ليس قولا نفاقا ، ضياءا بلا ضياء أو يقظة أو وسنا الحب ليس فارس

فوق حصان متعب يرفع علم الآخرين ويقول هذا أنا كلنا أولاد آدم وحواء

كل شيء فان ومن على الأرض فنا تجبر كما شئت واظلم كما شئت فهل تكون اكبر من طاغوت أو اكبر من فرعونا قال أنا ربكم الأعلى فصار أثرا لزمان فوق زمانا لا ألومك ، اللوم لبعض الناس حكمة ولبعض الناس ليس له وزنا لا أعاتبك يا سيدي شتان بين رجال ورجال منهم جعلوا للأخلاق شأنا

******** قدر أو لا تقدر حياتنا كإناء

ينضح بما فيه من حياتنا وحبنا بان بلا روح إن تركناه بين غايات الغنى قدر أو لا تقدر أنت تعرف من أنت وأنا اعرف من أنا

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أنت قدر .. أنا قدر .. قدًر أو لا تقدًر إن كنت في صباح عسل أو تبحث عن كسرة رغيف بين الحفر إن كنت في قصر كبير

أو على تراب مستعر إن كنت على كرسي خشبي مزركش أو على حصيرة من الشوق منصهر قدر أو لا تقدر إن كنت سلطة ، تحكم وتوجه أو إنسان بسيط لا تقرر إن كنت متظاهرا بالأدب والإبداع أو كاتبا لا تفرق بين القلم والسطر سيأتيك الطوفان ويأخذ كل شيء ولا يبقى لك حتى أي أثر كيفما كنت ابن وزير أو أمير أو ابن فلاح أو عامل معتصر تعلم ، قدًر كل شيء فأنت قدر وأنا قدر كلنا سيضمنا الثرى في مساحة ضيقة تدعى قبر … ؟!!!