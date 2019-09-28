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محافظ ذي قار يتابع الإجراءات الأمنية الحدودية لتأمين مراسيم الزيارة الاربعينة

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المكتب الإعلامي

تابع محافظ ذي قار ، رئيس اللجنة الأمنية العليا ، عادل الدخيلي ، الاجراءات الامنية لتأمين المحافظة من وقوع أي اختراق أمني في الزيارة الأربعينية التي ستنطلق خلال الايام المقبلة .

الدخيلي وخلال جولة ميدانية في مداخل المحافظة الشمالية ، اوعز لقائد شرطة المحافظة والقادة الأمنيين بإغلاق كافة الطرق النيسمية ، وتعزيز عمليات الرصد والإستطلاع ونصب الكمائن ، فضلا عن تأمين التواصل مع الجهات الأمنية في المحافظات المجاورة .

واكد الدخيلي على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة ومتابعتها بصورة شخصية ، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة والإستفادة من الجهد الشعبي في دعم الاجهزة الأمنية والاستخبارية وتقديم المعلومات .Image previewImage preview

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