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محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً امنياً لمناقشة خطة الزيارة الاربعينية

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المكتب الإعلامي

ترأس محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، اجتماعاً امنياً مع قيادة شرطة ذي قار والجهات الامنية لمناقشة مقررات الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) بحضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة .

وذكر الدخيلي ان ” محافظة ذي قار من المحافظات التي تشهد زخماً كبيراً وحركة مكثفة للزائرين ، الأمر الذي يتطلب توفير بيئة امنية وخدمية محكمة للحفاظ على ارواح الزائرين واصحاب المواكب الخدمية والمواطنين ” ، مبيناً ان ” ادارة المحافظة ألزمت الدوائر الخدمية والأمنية باستنفار آلياتها ومنتسبيها لتهيئة الخدمات الأساسية لزوار الامام الحسين (ع) الوافدين الى ذي قار والمارين خلالها الى كربلاء المقدسة ” .

وأكد أن ” مديرية الشرطة والدوائر الخدمية سلّمت المحافظة الخطة الأمنية والخدمية لغرض المصادقة عليها ” مشدداً على ” تكامل الخطة للحفاظ على أرواح الزائرين وممتلكاتهم و إصدار الأوامر لجميع القادة والتشكيلات لحفظ الأمن والنظام و وضع جميع امكانيات المحافظة في خدمة زوار الامام الحسين (ع) وتوفير كافة الخدمات المختلفة لهم ” .

و نوه الدخيلي إلى ” أهمية ان تكون الخطة متلائمة مع حركة المارة والمواطنين وان لا تشهد قطع الطرق الرئيسية خلال الايام التي تشهد زخماً في حركة مرور الزائرين ” ، لافتاً إلى ” اهمية تفعيل الجانب الاستخباري والتعاون بين الجهات الامنية والمواطنين واصحاب مواكب الخدمة ” .

وتشهد محافظة ذي قار مرور مئات الالاف من الزائرين القاصدين الى مدينة كربلاء المقدسة لاداء مراسم زيارة الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام في ذكرى الاربعينية ، كونها تقع على طريق الزائرين المتوجهين من البصرة وميسان ومناطق جنوب وجنوب شرق ذي قار ، وعلى محاور ثلاث هي طريق سوق الشيوخ و ( الاصلاح ـ جبايش ) و( ميسان ـ الفجر ) ناهيك عن الطرق النيسمية الاخرى التي يسلكها الزائرون .

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