محلل سياسي: الأنبار ستشهد صراعاً عشائرياً خلال الانتخابات المقبلة

أكد المحلل السياسي والخبير الأمني حامد العكاشي، اليوم السبت، أن الأنبار ستشهد صراعاً عشائرياً ومناطقياً بين المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال العكاشي إن «انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بدأ الترويج الانتخابي المبكر لها وبشكل غير مباشر، مما أفرز صراعاً عشائرياً مناطقياً بين المرشحين ممن هم من عشيرة ومنطقة واحدة، حيث سيتم ترشيح أكثر من مرشح ضمن القبيلة والمدينة نفسها».

وأضاف أن «بعض المرشحين ممن هم في السلطة الحالية والحكومة المحلية بدؤوا باستغلال نفوذهم وتاثيرهم على الموظفين في بداية الحملة الانتخابية».

وبين العكاشي، أن «المال السياسي ووجود بعض المرشحين في إدارة الحكومة الحالية سيساهم في استغلالها لمصالح سياسية وحزبية مع احتدام الصراع العشائري والمناطقي أيضاً».

وتابع قائلاً: «بعض الأحزاب والكتل السياسية بدأت بمشوارها الترويجي من الآن، حيث بدأت تفتتح مقرات لها في مدن الأنبار وتوزع المساعدات الغذائية والمالية لكسب أصوات الأسر المتعففة وبطريقة ملتوية»، حسب وصفه.