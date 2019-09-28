(مسجدي..لماذا لا يتجرأ بتهديد الداخل الامريكي)..(فهل العراق اعز لامريكا من داخل امريكا)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اول رد على تصريحات مسجدي جاء من وزارة الدفاع العراقية.. بدون اي رد من وزارة الخارجية.. والرئاسات الثلاث .. رغم مرور ساعات على تصريحات مسجدي.. (له دلائل خطيرة).. فهل (العسكر بالعراق سيعتمد عليهم بمواجهة ايران بالعراق ومليشياتها)؟؟

فتعقيبا على (تصريحات مسجدي.. سفير ايران ببغداد).. التي اعتبرت (انتهاك صارخ لسيادة العراق).. ويجهر (بإستراتيجية ايرانية بنقل المعركة للعراق.. اذا دخلت طهران حرب عسكرية مباشرة مع امريكا)..لتطرح تساؤلات:

(لماذا مسجدي لا يهدد الداخل الامريكي).. (فهل العراق بهكذا رخص لدى الايرانيين.. وهو كذلك والتاريخ شاهد على ذلك.. في حين هو عزيز على امريكا) باعتراف مسجدي من حيث لا يعلم.. و(لماذا صواريخ ايران لا تضرب قواعد امريكا بالخليج، بدل اورمكو)؟ و(لمسجدي.. هل العراق ضمن تحالف امريكي ضد ايران..حتى تهدد بضرب مصالحها بالعراق).. فاليس (مسجدي..سفير ايران.. بالعراق ..غير مرغوب فيه اليوم ببغداد) ويتطلب تحالف (بين وزارة الدفاع العراقي والجيش الامريكي) لطرد ايران من العراق..

وننبه: يوم الجمعة وتصريحات مسجدي.. 27/ 9/ 2019.. (لطمات بوجه ايران .. بالجملة):

1. رفض ترامب لقاء روحاني.. مقابل رفع العقوبات عن ايران.. (حيث كشف ترامب بانه رفض عرض ايراني.. برفع العقوبات عن ايران.. مقابل لقاء ايراني امريكي).. قائلا يرفض وضع شروط على امريكا..

2. الجيش العراقي عبر متحدث وزارة الدفاع تحسين الخفاجي.. (رفض تصريحات مسجدي سفير ايران ببغداد.. الذي بكل وقاحه قال ان ايران ستضرب بالعراق عبر عملاءها بالعراق.. المصالح الامريكية.. اذا حصلت مواجهة امريكية ايرانية).. اي جر العراق لحرب بالوكالة عن ايران..

3. اشارت واشنطن بوست.. (بان عادل عبد المهدي.. تكلم بحدة مع الفياض.. طالبا منه ان يضبط مليشيات الحشد).. ليكشف بان الحشد قنبلة موقوته يجب حلها..

4. الاتحاد الاوربي وعلى راسها (المانيا وفرنسا وبريطانيا) حذروا ايران بالانسحاب من الاتفاق النووي.. أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً بشأن قرار إيران بخصوص الاتفاق النووي. (كان البيان الاوربي شديد اللهجة بوجه ايران)..

واضحك معي ..

(فمسجدي يدعي بان العراقيين يحبون ايران..كما برر صدام كثرة صوره بحب العراقيين له)

(فمسجدي يقول.. العراقيين يحبون ايران.. لذلك الفصائل المسلحة الموالية لايران لا تسيطر عليها باستهدافها لاعداء ايران كالمصالح الامريكية في العراق)..يذكرني بصدام ..عندما سألته صحفية اجنبية.. هناك عشرات الملايين من الصور لكم بشوارع العراق ودوائر الدولة وجداريات.. فما السبب)؟؟ رد (ان العراقيين يحبونني..وانا لا اسيطر على حبهم بوضع صوري)؟؟ شايفين القشامر شلون اصير (مسجدي وصدام نموذجين).. ونقول لايران نهايتكم ان شاء الله بالعراق لا تقل بشاعة عن نهاية المقبور صدام.. فلعن الله النظام الايراني والنظام البعثي ليوم الدين..

والمخاوف على مصير (تحسين الخفاجي).. متحدث وزارة الدفاع الذي (رد بقوة على مسجدي)

فما مصير (تحسين الخفاجي.. المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية).. هل سيتم (اقصاءه).. كما حصل ضد البطل (الشيعي العربي.. عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي).. .هل سيتم (تصفيته).. بعد رده بشده على (تهديدات مسجدي سفير ايران.. بضرب المصالح الامريكية في العراق..وجر الحرب للعراق اذا قصفت طهران)؟؟ حيث قال الخفاجي إن العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران ، مؤكداً أن “الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد”. وشددت وزارة الدفاع.. على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه “في الاعتداء على دول اخرى” ..

وتصريحات تحسين الخفاجي.. لم يعهدها العراقيين منذ سنوات..برده بقوة على الوقاحة الايرانية بالعراق.. علما يطرح سؤال لمسجدي الذي يهلل مع دولته ايران على الوجود الروسي العسكري الاجنبي بسوريا بدعم نظام بشار الاسد المجرم في سوريا.. (فهل الوجود الروسي بسوريا حلال.. والوجود الامريكي بالعراق حرام) ؟؟ عود ليش؟

ويذكر بان عبد الوهاب الساعدي.. ابن مؤسسة عسكرية هزمت داعش.. وتم اقصاءه بعد دوره الاستراتيجي بهزيمة داعش.. لان مخاوف ايران وعملاءها بالعراق..بانه كارزما سوف يكون مدعوما من ضباط الجيش والمؤسسة العسكرية والامنية.. وما يعني من تسلم (الشيعة العرب) لمقاليد السلطة بالعراق فعليا.. وانهاء النفوذ الايراني بالمحصلة.. ولا ننسى بانه ضابطا شيعيا عربيا ليس لديه عقدة (كراهية الغرب وامريكا) التي تروجها ايران من اجل ابقاء العراق بالكهف الايراني.. وغير مرتبط بالاحزاب الاسلامية الفاسدة الحاكمة.. ولا يمتلك جنسيات اجنبية..

ونذكر (امريكا دعمت قوات مكافحة الارهاب).. (ايران شكلت مليشيات تثير الرعب بالعراق)

فكما يقول ناشط شيعي عربي.. ان (امريكا ساعدت العراق بالتخلص من صدام والبعث والقاعده وداعش وتريد تخلصكم من ذيول ايران .وبنت جهاز مكافحه الارهاب الاقوى في المنطقه ودربت الجيش والشرطه ودعمتهم ماديا .. اما ايران اسست مليشات قذره لمقاتلة الامريكان وقوات التحالف وقتلت العراقيين ونهبت ثرواته .والان تتحكم بقرارات العراق عبر التهديد والطائفيه )..

وهنا ييحيرنا شيء..

(لماذا ايران.. ترفض وجود امريكي بالعراق.. لا يعمل لاسقاط حلفاء طهران)

اي.. (لماذا ايران تدعم وجود روسي بسوريا داعم لحليفها بشار الاسد).. (وتقف ضد الوجود الامريكي بالعراق.. الذي لايعمل لاسقاط حكومة حليفة لايران ببغداد)؟ (فالقوات الامريكية بالعراق.. لا تعمل ضد الحكومات التي يراسها محسوبين شيعيا..الموالين لايران.. وتعتبر ايران وصولهم للمناصب السيادية ببغداد انتصار لها على امريكا، ولولا القوات الامريكية لما اطيح بمورث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بارض الرافدين).. فلماذا ايران تعادي القوات الامريكية بالعراق وتطالب بخروجها وتهددها بالقصف..وتقوم مليشياتها بضرب السفارة الامريكية بالكاتيوشا؟؟ في حين (تدعم ايران القوات الاجنبية الروسية بسوريا التي تدعمها حليف طهران بشار الاسد)؟؟

ثم اليس روسيا تقيم علاقات مع اسرائيل، وبوتين رئيس روسيا..يعتبر امن اسرائيل من امن روسيا.. والروس والصينيين يحتلون اراضي تركستان المسلمة.. والروس رفضوا اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. ودعمت روسيا صدام بكل ترسانته العسكرية التي حارب فيها ايران..

ونقول لمن يقول: (ان ابناء علي الكرار لن ينهزمون)..

نجيبهم.. نعم انهزموا..امام الفساد.. فاصبحوا رب الفساد (شيعة ماما طهران).. انهزموا امام (الاعمار والبناء).. فتركوا وسط وجنوب مثال الخراب .. انهزموا امام الجريمة المنظمة..فاصبح العراق بظل مليشيات ايران مرتع للمخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. انهزموا امام الطمع.. فاصبح بالحشد من اصل 150 الف مقاتل.. 90 الف فضائي اموالهم لجيوب الفاسدين..حتى اصبح قادة مليشة الحشد اثرياء بالمال الحرام.. انهزموا يوم (تخلوا عن قائد شيعي عربي .. بطل الحرب ضد داعش.. عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي.. فاقصوه من قيادة مكافحة الارهاب).. وصنموا (قاسم سليماني – رستم الفرس بالعراق).. فمن حكمنا ليس شيعة علي الكرار.. بل شيعة ماما طهران.. شيعة خامنئي حاكم ايران..

ونسال (مسجدي سفير ايران ببغداد)..

(اليس ايران تدعم القوى السياسية الحاكمة بالعراق).. المحسوبة شيعيا.. وهي افسد من حكم بالعالم فسادا.. بارض الرافدين.. (فكيف ايران دولة خيره.. وهي تدعم فاسدين بالعراق)؟ وانتم اعلم ان (الخميني وخامنئي.. يدعمون مشروع ولاية الفقيه وتغولها بالعراق والشرق الاوسط.. واسقاط الدول بيد المرشد الايراني).. اي لهيمنة ايران (التي دستورها ينص بان رئيس الجمهورية حكرا على ان يكون فارسيا.. ولغة ايران الرسمية فارسية.. )؟؟ اي العنصرية بابشع صورها.. ثم (تدعي انك عربيا)؟ الا ترى بان ولاية الفقيه مسخت المذهب الشيعي .. وجعلت الولاء لا يكفي للامام علي وال بيته وللامام المهدي عج.. بل اصبح الشيعي مشبوها ..اذا لم يؤمن بالولاء للخميني وخامنئي الغير معصومين حكام ايران.. واصبح الشيعي مذموما اذا لا يعلن ولاءه لدولة ايران.. (فاصبحت الخيانة عقيدة)..

وهنا يطرح سؤال .. (هل بالحشد .. وحده..كان يمكن..هزيمة داعش؟)..

يعني تخيل (لا تحالف دولي امريكي.. ولا قوات روسية بسوريا..ولا بشمركة ولا قوات الجيش العراقي ولا قوات مكافحةالارهاب).. هل يمكن هزيمةداعش (بالحشد فقط)؟؟

تضحكون على من ؟ القوات السورية والحرس الثوري ومليشيات ايران.. كادت ترمى بالبحر المتوسط .. بسوريا..لولا تدخل القوات الروسية.. بكل صنوفها.. واعترف بوتين بذلك..

ونفس المليشيات الايرانية سوريا كانت موجودة كشراذم بالعراق قبل عام 2014.. عندما دخلت داعش لللموصل..وكذلك اجنحة لها كانت موجودة بسوريا..فكيف يدعون بعد ذلك قدرتهم على هزيمة داعش بوحدهم..يضحكون على من؟

القوات الجوية الامريكية وغطاءها الجوي..بالمعارك..اختصر المعركة من 30 سنة الى ثلاث سنوات تقريبا.. وخاصة بعد مجيء ترامب الذي عجل من هزيمةداعش..رسالة لمليشية الحشد.. (لا يمكنكم سرقة جهود من هزم داعش.. لتنسبونها لانفسكم وايران حصرا).. حبل الكذب قصير

وهنا نبين (لماذا احب امريكا.. واكره ايران..):

من الاسباب.. سبب كرهي لايران..لان من ينتقدها يتم صكه وقتله وخطفه وتعذيبه

في حين لو تنتقد امريكا..لن تجد احد يتهجم عليك..ولا تشعر بالخطر على حياتك.. وامريكا لاتجند مليشيات تابعة لها تهدد حريةالراي بالعراق..ولكن ايران من تفعل ذلك بتجنيدها 100 مليشية تابعة لها بكل خيانة وعمالة..لا توجد صور زعماء امريكا بشوارع العراق تفرض قسرا

بالمقابل يوجد صور زعماء ايران خميني وخامنئي تفرض قسرا بشوارع العراق منقبل المليشيات تذكرنا بصور صدام المقبور رمز الطغيان.. امريكا لا تهدد بجر الحروب لداخل العراق .. في حين ايران تهدد بجر الصراع لداخل العراق لتجنيب الداخل الايراني الحروب بنقلها للعراق وتجهر بذلك بكل صفاقة:

امريكا لا تهرب المخدرات والصواريخ للعراق.. في حين ايران هربت الصواريخ والمخدرات والكوارث عبر حدودها للعراق..امريكا حاربت القاعدة القادمة من سوريا الاسد حليف ايران منذ عام 2003 باعتراف المالكي الذي اتهم النظام السوري بدعم الارهاب بالعراق وتهريب الانتحاريين للعراق والمفخخات والايام الدامية ببغداد..امريكا حررتنا من طغيان 1400 سنة من كم السنة على رقاب الشيعة بالعراق..عام 2003.. في وقت ايران كانت تقيم علاقات مع صدام ولديها سفارة ببغداد بزمن حكم البعث.. وصدام لديه سفارة بطهران الخامنئي

علما تصريحات مسجدي محاورها:

– (اتهم مسجدي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة والعراق؟؟ وان ايران لا تتدخل بشؤون المنطقة).. السؤال (تواجد المليشيات الموالية لايران، والحرس الثوري بالعراق وسوريا وغيرها).. الا يعتبر تدخل بشؤون دول المنطقة..واعتبار احمد علم الهدى امام جمعة مشهد.. بان العراق وسوريا واليمن ولبنان (هي ايران) والفصائل التابعة لايران .. هي ايران؟

– … واعتبر السفير الإيراني، وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ، (خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة “أمر ضروري”،)؟؟ السؤال ضروري لمن ؟؟ مشيرًا إلى أن (وجود القوات الأمريكية يتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة).. السؤال (هل امريكا من تقول اننا سنسقط دول الخليج بالموبايل؟؟ هل امريكا تهدد بتصدير الثورة ؟؟ هل الرئيس الامريكي يطرح نفسه ولي امر البشرية؟؟ ام الخامنئي يطرح نفسه ولي امر المسلمين الواجب الطاعة لاخضاع شعوب المنطقة للمرشد الايراني).. (اليس تصريحات مسجدي نفسها ..تعتبر تدخل سافر بشؤون العراق)؟

– وقال مسجدي ، أن “محور المقاومة اليوم قوي جدًا، ونطلب من جميع الدول الانضمام إلى هذه الجبهة باعتبارها تصب في مصلحة تحقيق الأمان لجميع الدول” (اليس هذا فرض وصاية ايرانية على دول المنطقة).. (ومقاومة ماذا؟؟ وضد من؟؟)؟؟ (هل يشمل الوجود الاجنبي الروسي البري والجوي والبحري بسوريا؟؟ هل يشمل الحرس الثوري الذي عبر حدود ايران لسوريا والعراق وغيرها)؟

– ودعا السفير الإيراني لدى بغداد الحكومة العراقية إلى أن ”تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية“، (وكيف يريد ان تكون صديقة؟؟ ان يعلن العراق مثلا ولاية تابعة لطهران)؟ ام (يخوض العراق حرب بالنيابة عن ايران)؟؟

– طهران تدعي (العراق لن يجد صديقاً أصدق من ايران)؟؟ هل بالتهديد بضرب مصالح دول داخل العراق .. لدى العراق تحالفات معها.. ومواثيق؟؟ هل (بتهريب المخدرات والصواريخ للعراق لجر الصراع داخل العراق لتجنيب الداخل الايراني الحروب بكل غطرسة ايرانية).. هل بدعم احزاب سياسية فاسدة ببغداد .. ووقوف ايران ضد بناء مشاريع حيوية اقتصادية بالعراق باعتراف الاعرجي .. حتى تبقى ايران مهيمنة عليه.. وجعل العراق ساحة لتصفي ايران فيها حساباتها الدولية والاقليمية لتأمين الداخل الايراني من الحروب.. كل هذه دلائل على عشق ايران القذرةللعراق ..مو لو ممو)؟

وليتبين بان العراق عانى من المحيط العربي السني الذي دعم صدام لعقود.. وعانى ويعاني من ايران التي تدعم الفاسدين ببغداد وجعلت العراق مرتع لايران.. وتعتبر ايران العراق حديقة خلفية للايرانيين.. وساحة حرب بالنيابة عن طهران)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم