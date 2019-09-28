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مصرع أب وابنه بحادث سير ثانٍ في اقليم كوردستان

لقي شخص وابنه مصرعهما يوم الجمعة في حادث سير وقع في قضاء “بينجوين” التابع لقضاء السليمانية.

و وقع حادث تصادم بين عجلتين على طريق بينجوين – نالپاريز مما ادى الى مصرع شخص وابنه.

و وفق المعلومات المتوفرة من المستشفى العام بالقضاء فإن الاب يبلغ 49 عاما من العمر بينما يبلغ ابنه 15 عاما من العمر.

وكانت مديرية شرطة محافظة اربيل قد افادت في وقت سابق من اليوم ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم فيما اصيب خمسة اخرون بجروح جميعهم افراد أسرة واحدة بحادث سير وقع على طريق حيوي شرق عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة في اربيل فاضل حاجي في بيان انه في حدود الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم خرجت عجلة نوع “شوفرليت اوپترا” عن السيطرة على طريق شقلاوة الرئيس قرب قرية “قاسمية” وبعد خروجها عن مسار الطريق انقلبت لعدة مرات.

واضاف ان الحادث أدى الى مصرع ثلاثة اشخاص بينهم السائق، واصابة خمسة اخرين بجروح، مشيرا الى ان المتوفين والمصابين يستقلون نفس العجلة، وجميعهم افراد اسرة واحدة.

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