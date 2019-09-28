نوال الكويتية تكشف عن لقبها المفضَّل

خلال مسيرتها الفنية الطويلة التي تمتد نحو 20 عاماً والزاخرة بالنجاحات، أطلق محبو وعشاق الطرب الأصيل الذي تقدمه نوال الكويتية عديداً من الألقاب على فنانتهم المحبوبة.

لكنَّ الفنانة المتألقة كشفت عن أن اللقب المفضَّل بالنسبة إليها والأقرب إلى قلبها، هو “أم حنين”، مؤكدةً أنها تعتز بهذا اللقب، وتتمنى من الجميع، خاصةً معجبيها، مناداتها به أثناء مشاركتها في المهرجانات الفنية، والحفلات الغنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب حفلة نوال الكويتية في الصالة الخضراء بمدينة الخبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89 قبل يومين، حيث قالت: “أم حنين الاسم الذي أفضِّل أن يُطلق علي من قِبل جمهوري. أشعر بسعادة كبيرة حينما أُنادى به، لأنه يضم اسم ابنتي الوحيدة حنين”.

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية حازت عديداً من الألقاب، منها ألقابٌ أطلقها عددٌ من الفنانين والملحنين الخليجيين والعرب، تليق بمسيرتها الفنية الطويلة، وقد نالت جميعاً إعجاب عشاق فنها الأصيل، من أبرزها “قيثارة الخليج”، و”نجمة الخليج الأولى”، و”سيدة الغناء”، و”كوكب الغناء الخليجي”، و”شمس وقمر الكويت”، و”شيخة الطرب”، و”عصفورة الفن”، و”دانة الخليج”، و”ملكة الرومانسية”، لكن يبقى لقب “أم حنين” المفضَّل لها.