هبة طوجي في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى برفقة عابد فهد

أعلنت شركاتا ” غولدن لاين ” و ” isee media ” عن مشاركة الفنانة اللبنانية هبة طوجي في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى وذلك من خلال مسلسل مكون من عشر حلقات وهو من تأليف نادية الأحمر و إخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج الشركتين المذكورتين .

وستشارك طوجي النجم السوري عابد فهد بطولة العشارية الجديدة وهي واحدة من ضمن سلسلة أعمال من عشر حلقات تنتجهما الشركتين للعرض خارج الموسم الرمضاني .

العمل الذي ستتشارك هبة و عابد بطولته سيحمل عنوان ” هوس ” بينما تتكتم الشركة على تفاصيل قصته وموعد التصوير لكنه من المرجح أن ينطلق قريباً ليكون المسلسل جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أن هبة درست التمثيل في مدرستي ” ستيلا أدلر ” و ” نيويورك فيلم أكاديمي ” في الولايات المتحدة الأمريكية كما شاركت كبطلة لأربعة مسرحيات رحبانية غناءً وتمثيلاً .

وكانت هبة طوجي قد أنهت قبل عدة أيام جولة فنية في الصين، حيث قدمت 69 استعراضاً من مسرحية “نوتردام دو باريس”، على ان تكون جولتها المقبلة في روسيا، كما أنها شاركت التينور العالمي أندريا بوتشيللي بخمس أغان، في إطار فعاليات “مهرجان قرطاج”.

من ناحية أخرى وضعت هبة طوجي على شخصية “الأميرة ياسمين” للنسخة الفرنسية من فيلم “علاء الدين”..

وكان عابد وهبة قد تبادلا التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر مقطع من تتر مسلسل ” طريق ” بصوت هبة وعلق عابد فهد على الفيديو” مشينا سوا وما وصلنا على نفس الطريق…. الفنانة الاكثر من رائعة هبة طوجي”. تعليق عابد فهد استدعى رداً من هبة طوجي التي شكرته مثمنة إبداعه وموهبته الفذة وهو ما اثار التكهنات حول تواجدهما بعمل مشترك يجمعهما .