Posted on by

وزير داخلية كوردستان يبحث مع التحالف الدولي امن مناطق النزاع

بحث وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، مع وفد من التحالف الدولي لمحاربة داعش، الخميس، الاوضاع الامنية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الكوردستانية، ان نائب قائد العمليات المشتركة لقوات التحالف في العراق وسوريا الميجر جنرال جيرالد ستريكلاند وصف التنسيق العسكري والامني بين قوات البيشمركة ووقوات التحالف والجيش العراقي لترسيخ الاستقرار بالمهم والضروري، معربا عن استعداد قوات التحالف للاستمرار في التعاون مع البيشمركة في القضاء على مخاطر داعش في تلك المناطق.
واشر بيان الداخلية الى ان عناصر التنظيم الارهابي يستفيدون من الفراغ الامني الذي نشأ بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 في مناطق النزاع ودخول الجيش العراقي والحشد الشعبي اليها.
ومن جهته قدم وزير الداخلية الكوردستاني شكره لقوات التحاف لمساعدتها اقليم كوردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش وتدريب قوات البيشمركة، مبديار رغبته باستمرار هذا التعاون والعلاقات وان تزداد نموا وان يتم حل المشكلات بين اربيل وبغداد عن طريق الدستور العراقي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close