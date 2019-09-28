وفاة واصابة 8 اشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع شرق اربيل

افادت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الجمعة ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم فيما اصيب خمسة اخرون بجروح جميعهم افراد أسرة واحدة بحادث سير وقع على طريق حيوي شرق عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة في اربيل فاضل حاجي في بيان انه في حدود الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم خرجت عجلة نوع “شوفرليت اوپترا” عن السيطرة على طريق شقلاوة الرئيس قرب قرية “قاسمية” وبعد خروجها عن مسار الطريق انقلبت لعدة مرات.

واضاف ان الحادث أدى الى مصرع ثلاثة اشخاص بينهم السائق، واصابة خمسة اخرين بجروح، مشيرا الى ان المتوفين والمصابين يستقلون نفس العجلة، وجميعهم افراد اسرة واحدة.