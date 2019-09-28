وفد نيابي عراقي يزور كوردستان لبحث ملفات مالية وقانوية ونفطية

اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي محمد شاكر، اليوم الخميس، ان وفدا نيابيا عراقيا سيزور اقليم كوردستان مطلع الاسبوع المقبل، لبحث عدد من المسائل مع مسؤولي الاقليم.

وقال محمد شاكر ان الوفد يتكون من اعضاء في لجان القانونية والنفط والغاز والمالية، لافتا الى ان هناك تقاربا جيدا بين اربيل وبغداد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه وفد من برلمان كوردستان برئاسة نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، اليوم الخميس، الى بغداد وبهذا الصدد قال رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان في تصريح صحفي ان الوفد شرح خلال الاجتماعات سياسة حكومة الاقليم مع حل المشكلات وما دام الجانبين يعيشان في اطار دولة واحدة فان الطريق الوحيد امامهما هو حل المشكلات عبر الحوار.