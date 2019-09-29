إحباط محاولة تهريب اكثر من 200 ألف دولار في مطار بغداد

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف دولار أميركي في مطار بغداد، بعد ضبطها بحوزة مسافر عراقي.

وذكر مدير إعلام الهيئة، علاء القيسي، في تصريح اليوم، 29 أيلول 2019، ان المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد الدولي تمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر 200 الف دولار اميركي من خلال اخفائها بحوزة مسافر عراقي كان قادما من دبي على متن الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف ان “العملية تمت وبالتنسيق المشترك مع مركز كمرك المطار وشعبة البحث والتحري ومنتسبي المنفذ”.

وأوضح انه تم تنطيم نموذج تصريح من قبل الكمرك المدني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.