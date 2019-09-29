Posted on by

التصدي لطائرات إسرائيلية قرب الحدود العراقية

افادت وسائل اعلام روسية، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات “معادية” في محيط معبر (البوكمال/ القائم) السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق البلاد.

وقال مصدر ميداني أن “طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم”، حسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف المصدر أن “الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها”، مؤكدا أن “لا خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات”.

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن “إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية”.

وأغلق معبر البوكمال – القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم العراقية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close