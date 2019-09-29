التصدي لطائرات إسرائيلية قرب الحدود العراقية

افادت وسائل اعلام روسية، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات “معادية” في محيط معبر (البوكمال/ القائم) السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق البلاد.

وقال مصدر ميداني أن “طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم”، حسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف المصدر أن “الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها”، مؤكدا أن “لا خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات”.

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن “إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية”.

وأغلق معبر البوكمال – القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم العراقية.