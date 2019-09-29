السليمانية: مركز ‹مترو› للدفاع عن حقوق الصحفيين يثير مسألة حق الحصول على المعلومات

نظم مركز ‹ميترو› للدفاع عن حقوق الصحفيين ومنظمة دعم الإعلام العالمي IMS وبالتعاون مع إدارة رابرين، مراسم اليوم العالمي لـ «حق الحصول على المعلومات» يوم أمس، في قاعة المكتبة العامة في قضاء رانية بمحافظة السليمانية.

رحمن غريب، المنسق العام لمركز ‹ميترو› قال في كلمة له: «إن المعايير الدولية بخصوص المعلومات العامة تشير إلى أن المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الحكومية هي عامة في جوهرها ويجب عدم إخفاءها عن الرأي العام إلا في حالة توفر أسباب تمنع إعلانها وبالذات فيما يخص احترام الحياة الخاصة والمسائل الأمنية التي يحدد الإطار القانوني سريتها».

وكان مجموعة من صحفيي المنطقة وجهوا مذكرة إلى إدارة رابرين ومركز ‹ميترو› ونقابة الصحفيين، طالبوا فيها بتفعيل أداء المتحدثين الرسميين في الدوائر الحكومية في المنطقة وعدم التمييز بين الصحفيين في تقديم المعلومات.

وأشار غريب في كلمته، إلى أن المركز يدعم مطالب صحفيي المنطقة قائلاً: «جئنا للتضامن مع الصحفيين، ونطالب إدارة المنطقة باحترام قانون حق الحصول على المعلمومات والالتزام بتنفيذ بنوده».

وتم الاعتراف بحق الحصول على المعلومة خلال السنوات العشر الماضية من قبل العديد من الدول من خلال تبني مجموعة من القوانين التي تتعلق بهذه المسألة. وفيما لم يكن هناك إلا 13 بلداً سنت قوانين وطنية تتعلق بحرية المعلومة سنة 1990، نحصي اليوم 94 تشريعاً مماثلاً في مختلف دول العالم.

وفي إقليم كوردستان، تم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة من قبل برلمان كوردستان سنة 2013 ، إذ يهدف القانون إلى تمكين موطني الإقليم من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات من المؤسسات العامة ودعم مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة لترسيخ العملية الدميقراطية وتأمين مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر.

من جهته قال قائمقام قضاء رانية حسين عمر: «إن تبادل المعلومات بين المسؤولين في الدوائر الخدمية ممتازة، ولكن تبقى قضية المعلومات الأمنية موضوع نقاش، حيث لا يمكننا تقديم كل ما يطلبه الصحفيين من معلومات تخص قضايا حساسة» موكداً «نحن منفتحون على الصحفيين ومستعدون لتحسين وتنظيم هذه العلاقة حسب القانون».

مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين تأسس عام 2009 من قبل معهد صحافة الحرب والسلام IWPR في السليمانية، وهي منظمة مجازة من قبل حكومة إقليم كوردستان.