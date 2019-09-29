الشابندر لعبدالمهدي: ألا يتردد قادة الحشد على السفارة الإيرانية؟

رد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، غالب الشابندر، اليوم الأحد، على مهاجمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضباطاً في سياق تعليقه على إبعاد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عن جهاز مكافحة الإرهاب، حين قال إنهم “يرتادون السفارات”.

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وقال الشابندر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “رداً على عبد المهدي الذي قال إن هناكُ ضباطاً يترددون على السفارات وهذا غير مقبول.. زين ابو هاشم قادة الحشد ما يترددون على سفارة الجمهورية الإسلامية ؟”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد أكد في وقت سابق اليوم، عدم تراجعه عن قرار نقل الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، فيما تحدث عن ضباط يرتادون السفارات.