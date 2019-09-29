الكعبي يكشف عن وجود مؤسسات تعرقل غلق ملف عودة النازحين

كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، عن وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية تقف بالضد من غلق ملف عودة النازحين لأسباب تعتقد انها حقيقية لكنها بالواقع عكس ذلك، مشددا على أن هيئة الرئاسة ومجلس النواب ستعمل على رسم خارطة طريق تتضمن توقيتات زمنية محددة تلتزم بها الحكومة والجهات ذات العلاقة لأنهاء هذا الملف بشكل كامل .

وقال الكعبي عند ترأسه اليوم الاحد الجلسة الحوارية لبحث معوقات عودة النازحين في عدد من المناطق بالتنسيق مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ومركز ابحاث الحكومة الالمانية : ” لا يمكن ان نقبل بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والاعلامي ، بإعتبار موضوع النزوح هو ثاني اهم ملف عراقي بعد الملف الامني كونه انساني بالدرجة الأساس وكبير يتعلق بالأم الاطفال والنساء وكبار السن ، وعلى الجميع التعاطي معه ضمن هذا الإطار قبل كل شيء وان يكون الجميع على قدر من المسؤولية للتعامل معه بشكل مدروس والاصرار على غلق الملف خلال مدة اقصاها نهاية العام الحالي “.

وبين اثناء الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارات الداخلية والدفاع وعمليات بغداد ومفوضية حقوق الانسان وجهاز الامن الوطني وعدد من الخبراء المختصين بهذا الملف ان الغاية من هذه الجلسة هو الاستماع الى جميع الآراء التي اثبتتها التجارب العملياتية للجهات ذات العلاقة طوال السنوات الماضية ، وان نصل الى صيغ عملية واقعية تختلف عن ما جرى العمل به سابقا والتعرف على الاسباب الحقيقية لعدم عودة النازحين وايجاد الحلول لها “.

ودعا وزارة الهجرة ووزارة المالية الى الاسراع باطلاق تخصيصات منحة العودة بهدف تشجيع العوائل على العودة ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع “.

وجرى مناقشة العديد من المعوقات التي توصلت اليها منظمة بابل خلال استبيانها الذي شمل 5 محافظات عراقية ، اضافة الى دراسات قامت بها الاجهزة الامنية والمعنية ، والتوصل الى عدة مقترحات سيتم متابعة تنفيذها من قبل الحكومة والوزارات المعنية خلال الاشهر القليلة المقبلة “.