Posted on by

المفتش العام الدفاع المستهدف

فراس الغضبان الحمداني

مؤلم للغاية أن ينتخي نواب ومشرعون للوقوف ضد مكاتب المفتشين العموميين الذين حاربوا الفساد وفضحوا المفسدين ويبدو أن قوى الفساد تحاول أن تقضي على آخر الدفاعات في وجه الفساد وبالتالي الذهاب إلى قرار بإلغائها .

يقول الأستاذ جمال الأسدي المفتش العام لوزارة الداخلية : إن الكثير ين يتحدثون عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو إيجابا ولكل طرف مسبباته المنطقية ، وكل الطروحات محترمة ، البعض يطالب بإلغائها ، والبعض يتهمها بأنها سبب من أسباب زيادة الفساد”، مشيراً إلى أن “الآخرين يتهمها بأنها تهدر المال بالمخصصات والرواتب “.

ويضيف الأسدي “آخرين يقولون أن وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد ، وأحد الأذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الأكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية أو عن بعد ، وآخرين يرون أن هناك إشكالية في شخوص المنظومة وليس أصل المنظومة أو بالعكس “.

ولفت إلى أن “كل هذه الآراء محترمة لكن علينا أن نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى نكون دقيقين وفعالين في إجراءات التقييم والتي يجب أن تكون معيار واضح لنجاح وفشل أي منظومة أو مؤسسة سواء رقابية أو تنفيذية أو غيرها “.

وكشف الأسدي إلى أنه منذ تأسيس مكاتب المفتشين سنة (2004 لغاية 1 / 3 / 2019) ، مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى بإسترجاعها يبلغ حوالي ((119 تريلون دينار عراقي تقريبا ( 100 مليار دولار ) ، موضحاً أن “مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي ( 800 ) مليار دينار عراقي تقريباً ( 650 ) مليون دولار .

لذلك نناشد الخيرين التدخل لوقف جريمة جديدة تعزز الفساد وتضعف جبهة المقاومة ضده من خلال إلغاء تلك المكاتب التي أوردنا أهميتها آنفا وترك العراق ساحة مفتوحة للمفسدين .

. Firashamdani57@yahoo.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close