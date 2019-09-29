” الواقع والتخييل ” دراسة جديدة في عالم محمد علي طه الأدبي، للناقد د. رياض كامل

كتب : شاكر فريد حسن

عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان، صدر للكاتب والناقد د. رياض كامل، ابن مدينة الناصرة، كتاب جديد بعنوان ” الواقع والتخييل “، وهو دراسة في عالم الكاتب القصصي والروائي الفلسطيني محمد علي طه. وصمم غلافه الشاعر الفنان زهير شايب.

ومؤلف الكتاب د. رياض كامل متخصص في النقد الأدب، يحمل شهادة الدكتوراه، وأشغل مدير مدرسة مار يوسف في الناصرة، نشر كتاباته في صحافة الحزب الشيوعي وفي عدد من المواقع الالكترونية.

وكان صدر له : ” حوارات ادبية، توهج الكلمة، محاورة النص- دراسات في القصة والرواية، الظل الآخر- مقالات في المسرح، ودراسات في الأدب الفلسطيني “.

وإننا إذ نبارك للصديق الكاتب الناقد د. رياض كامل بصدور كتابه الجديد، نتمنى له المزيد من التقدم والتألق الدائم.