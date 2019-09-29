الياسري يوضح سبب تغيير لون عجلات مفارز النجدة

هذا ما قاله عن اللون الأسود

أوضح وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت، سبب تغيير لون العجلات التابعة لمفارز مديرية النجدة من اللون الأخضر إلى اللون الاسود، خلال احتفالية إعادة تأهيل 150 دورية من عجلات النجدة العامة.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان اليوم، (28 أيلول 2019)، ان الياسري، “أعلن عن إعادة تأهيل 150 دورية من عجلات مديرية النجدة العامة، خلال حضوره احتفالية انطلاق الدوريات بمشاركة رئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الداخلية”.

وأضاف البيان ان “وزير الداخلية أشرف شخصيا على صيانة وإعادة تأهيل وتغيير الوان العجلات التابعة لمفارز النجدة المنتشرة في عموم القواطع”.

وأكد الياسري، ان “من أولويات عمل شرطة النجدة هو الاستجابة الفورية لاستغاثة المواطنين وفرض النظام وضمان تطبيق القانون في المجتمع”.

وأشار الوزير، إلى إن “تغيير لون العجلات من اللون الأخضر إلى اللون الاسود يأتي في إطار الخطة الجديدة للارتقاء بعمل شرطة النجدة ليكون منسجما مع المعايير الدولية لعمل شرطة النجدة”.

وختم البيان بالقول ان الياسري “تجول يرافقه السادة المذكورين في عدد من احياء العاصمة بغداد بإحدى العجلات التابعة لمديرية النجدة، مشددا على أهمية التعامل بأقصى درجات احترام حقوق الإنسان”.