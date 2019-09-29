باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

أكد رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية سلمان الأنصاري، أن القيادة السعودية بحثت مع رئيس الحكومة العراقية تأمين الحدود لمنع أي هجمات على المنشآت السعودية من العراق.

وقال الأنصاري لـRT ان “زيارة عبد المهدي للسعودية جاءت في وقت مهم، حيث تستغل بعض المليشيات التابعة لإيران الأراضي العراقية في شن هجمات إرهابية ضد أهداف استراتيجية في المملكة خاصة تلك ذات العلاقة بالنفط، وهو تهديد لا يطال المملكة وحدها بل كل دول العالم، ما يبرز أهمية التنسيق المشترك لوقف مثل هذه الهجمات، وإحكام السيطرة من الجانب العراقي على حدوده مع المملكة التي تمتد على أكثر من 800 كم”.

وأضاف “في لقاء القيادة مع عبد المهدي تم بحث هذا الملف المهم، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية عقب تعرض منشآت من أرامكو في بقيق وخريص للاستهداف… الرياض تراعي الكثير من الاعتبارات التي يدركها يقينا الجانب العراقي”.

وتابع “اللافت في الزيارة هو تشديد رئيس الحكومة العراقية وتأكيده حرص بلاده على أمن المملكة واستقرارها، وأهمية الدور الذي تقوم به من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية”.

وختم بالقول “نأمل أن تؤتي زيارة عبد المهدي إلى السعودية ثمارها قريبا، ويدرك كل الفرقاء في الداخل العراقي أن أي مساس بأمن الطاقة أو أمن المملكة سيكون له ثمن باهظ جدا على من يعتدي أو من يحركه”.