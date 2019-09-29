بارزاني يدعو البرلمان العراقي لإرسال وفد لإقليم كوردستان بشأن مسألة تصدير النفط

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مجلس النواب العراقي الى ارسال وفد برلماني بهدف الوصول الى صيغة حل بما يتعلق بتصدير النفط من الاقليم.

وقال بارزاني في تصريح صحفي على هامش حضوره حفل تخرج طلاب جامعيين في اربيل ان العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد جيدة والحوارات بين الجانبين مستمرة في اجواء ايجابية.

واضاف انه “يتعين ان تستمر الحوارات بين الجهات السياسية العراقية لكي يحصل تفاهم فيما بينها”.

واردف بارزاني ان حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية يرغبان في حل الخلافات والقضايا العالقة بينهما، وتبذلان جميع الجهود والمساعي في هذا الاطار.

وتابع بارزاني “للإسف في مرات عدة تثار اشكلات حول مسألة نفط كوردستان ونحن طالبنا بأن يزور وفد برلماني من بغداد اقليم كوردستان للاطلاع على هذا الموضوع عن كثب والتوصل الى صيغة حل يصب بمصلحة مواطني العراق كافة بما فيهم كوردستان”.