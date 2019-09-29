بالفيديو… محللة سياسية تونسية إستمرار حبس مرشح الرئاسة نبيل القروي قد يؤثر على شرعية نتائج انتخابات الرئاسة التونسية

محللة سياسية تونسية لقناة الغد:

قالت المحللة السياسية التونسية جيهان اللواتي إن الهيئة العليا للانتخابات في تونس أمام مأزق قانوني ودستوري كبير قد يهدد بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضافت اللواتي خلال حوارها مع قناة الغد، أنه إذا استمر حبس المرشح الرئاسي نبيل قروي وعدم تمتعه بالمشاركة الانتخابية في السباق إلى قرطاج، فأن أي طعن قانوني على نتائج الدور الثاني سيؤدي إلي إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور التونسي محذرة أن استمرار حبس القروي قد يؤثر على شرعية نتائج الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة التونسية