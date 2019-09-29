بالفيديو… مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية : جميع محاولات الإخوان لحكم ليبيا لن تنجح

بالفيديو… مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية لقناة الغد: جميع محاولات الإخوان لحكم ليبيا لن تنجح

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونثان واينر أكد، في كلمة له أمام مؤتمر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية هي رؤية واقعية وأن جميع محاولات الإخوان لحكم ليبيا لن تنجح.

وأضاف “الرميح” خلال حواره لقناة “الغد”، أن مجلس السلم والأمن في أفريقيا والاتحاد الأفريقي إذا كانوا صادقين وجادين في إنقاذ ليبيا، يجب عليهم أن يستعينوا بالرؤية المصرية، مؤكدًا أنه مقتنع بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي.

يذكر أن بيان المجلس، الذي صدر عقب اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أكد على اعتزام الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد والأمم المتحدة إلى ليبيا .