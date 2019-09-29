بعد كل هذا التصعيد ترمب نشر بطارية باتريوت،

نعيم الهاشمي الخفاجي

وجود المستر ترمب بالخليج لا لكي يحارب نيابة عن دولة مذهبية وانما وجوده للحلب لا للحرب، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أنه سيتم نشر بطارية صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي و4 أنظمة رادار، بالإضافة إلى 200 من أفراد الدعم في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية عقب الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعة لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص، بالتأكيد البيان الامريكي يؤكد بالقول اننا عززنا القدرة الدفاعية للسعودية ضد الصواريخ الايرانية المزعومة، لو كان هناك دليل في انطلاق الصواريخ من الساحل الشرقي للخليج لتم نشر صور الصواريخ، بل الدليل ان القوات اليمنية الشمالية هي من اطلقت الصواريخ للضغط لإيقاف الحرب الغير مبررة باليمن، مهما تطول الحروب بالختام يجلس الجميع حول طاولة للتفاوض، ومن المؤسف يتم ازهاق ارواح لربما بلغ اعداد من قتل بالقصف او من خلال الحصار للتجويع ومنع العلاج يفوق تعداد شعوب دول لها علم ودول في الامم المتحدة، لذلك المتحدث في اسم وزارة الدفاع الامريكية

البنتاغون المستر جوناثان هوفمان اعلن في بيانه، إن «هذا الانتشار سيعزز من الدفاع الجوي والصاروخي للبنية التحتية العسكرية والمدنية في السعودية، وسيعزز وجوداً مهماً بالفعل للقوات الأميركية في المنطقة». وأوضح البيان، أن وزير الدفاع مارك إسبر وافق على وضع مزيد من القوات تحت «أوامر الاستعداد للانتشار»، على الرغم من أن قرار نشر القوات لم يتخذ بعد، إلا أنهم سيحتفظون بوضع جهوزية مرتفع.

وختم المتحدث باسم البنتاغون، بالتأكيد على أن «هذه الخطوات دليل على التزامنا تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتأتي بعد تواصل كبير مع الشركاء في المنطقة وحول العالم»، خطوة ادارة ترمب هذه ليست للحرب وانما للحلب، بل رئيسة الكونجرس السيدة بيلوسي الديمقراطية قالت الشعب الامريكي غير مستعد ان يقاتل نيابة عن السعو…….. لذلك السيد الحلاب ترمب يعرف الحقيقة ويعلم جيدا الارهاب وهابي من الجزيرة العربية لكن مبالغته في تهديد ايران ليست للحرب وانما لحلب ابقار الخليج السمينة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.