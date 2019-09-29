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تأكيد يوناني على ضرورة تمتين العلاقات مع إقليم كوردستان

تأكيد يوناني على ضرورة تمتين العلاقات مع إقليم كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير اليوناني لدى العراق يونيدوس كونتو فونيسوس.

خلال اللقاء الذي حضره القنصل اليوناني لدى أربيل إفتيميوس كوستوبولوس، عبر السفير اليوناني عن تقديره للمسيرة النضالية الطويلة للرئيس بارزاني، ودوره السياسي الفعال على مستوى العراق والمنطقة والعالم وفي الحرب ضد الإرهابيين، وأشاد بالدور البطولي لقوات بيشمركة كوردستان في دحر داعش الإرهابي.

كما أعلن عن إعجابه بسياسة الرئيس بارزاني وقيادة إقليم كوردستان وتعاملهم الحكيم مع التحديات والمشكلات في الظروف الصعبة.

وفي محور آخر من الاجتماع جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في المنطقة، والعملية السياسية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وأوضاع المناطق ‹المتنازع عليها›.

وفي ذات اللقاء، تم التطرق إلى الأوضاع المعيشية للجالية الكوردية في اليونان، والعلاقات بين شعب كوردستان والشعب اليوناني، وتم التأكيد على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة اليونان في مختلف المجالات.

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