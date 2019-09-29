د.اياد علاوي يبحث مع السفير الصربي لدى العراق سبل تعزيز التعاوان المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية

استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه، اليوم الأحد، سعادة اوروش بالوف سفير جمهورية صربيا لدى العراق.

واستعرض اللقاء مجمل تطورات الاوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحد من التدخلات في الشؤون الداخلية واستخدام لغة الحوار لوقف التصعيد والتوتر.

كما بحث اللقاء مسيرة العلاقات التأريخية بين البلدين الصديقين واليات تعزيزها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والاستفادة من الخبرات الصربية في تلك المجالات.

وقد وجه سعادة السفير دعوةً رسمية للدكتور علاوي لزيارة صربيا، وعد سيادته بتلبيتها في الوقت المناسب.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

29 ايلول 2019