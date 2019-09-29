ذي قار تطلب العلاج لـ4 آلاف مصاب بالسرطان

حذر عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد أحمد الغالبي، امس السبت، من ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان إثر الملوثات الناجمة عن الحروب.

وقال الغالبي إن “ذي قار من أكثر المحافظات عرضة للملوثات الناجمة عن الحروب التي شهدها العراق طوال سنوات عدة مضت؛ ما شكل عبئاً كبيراً على السكان في تعرضهم للأمراض السرطانية”.

وأضاف أن استمرار الأسباب الناجمة عن الملوثات الحربية يرجح ازدياد حالات الإصابة بالامراض السرطانية في محافظة ذي قار، مؤكداً أن الحكومة المحلية تسعى لإنجاز مشروع مستشفى متخصص بالأمراض السرطانية.

ودعا الغالبي الحكومة العراقية إلى توفير الأدوية الخاصة بمرض السرطان بعد تسجيل 4000 إصابة ما يستدعي التدخل العاجل.

ويتسبب التلوث والإهمال الحكومي بانتشار لافت لمرض السرطان في ذي قار والتي تعد من المحافظات المنتجة للنفط.