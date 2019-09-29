سوالف رباطها تايخ امروذن ؟؟؟انجان هاي مثل ذيج خوش حنطة وخوش ديج؟؟؟

كرار حيدر الموسوي

حدثنا وقبل قليل وبتحليل احد نواب البر-غلمان : ويقول ونحن بترقب وخوف ورعب اخبرونا بقدوم رئيس الوزراء ولجنته العريقة الى قبة الغلمان, وعلى حين غرة سمعنا زئيرا وضربات زلزال متوالي ومتكرر واذا الاخبار تقول بان العبادي لا يأتي الى القاعة بل الى الكافتيريا ومنها الى قاعة الاجتماعات……وبعد سلسلة من الله بالخير وشكو ماكو وان شاء الله خير , واذا بالعبادي يتوجه الى المنصة وبادر بالقول- سؤالي الى الجميع من الديناصورات ووحوش المال والفساد وبلا استثناء!!!!!!الم يكن احدكم ابو بريص او ارول او غريرية وخسأ من يقول عن رشوتي ب5 مليون دولار وقت كنت وزير للاتصالات وصدقوني لم تكن كذلك وهذا دين لي على بعض الاصدقاء لانه يوما غلبتهم بالدومينو في جايخانه حسين الحمد-كرادة الشرقية ويكفي تسمعون اشاعات …..وانتفض بالقول مستذكراكتاب القراءة الثالث الابتدائي

قف ليس ينجيك الخطر….الموت منك قد قرب وانت لي نعم الطلب***وكم مزقت انيابي وحوش لحم الغاب ***وقوة افتراسي معروفة للناس

وليعلم من لايعلم نحن ملئنا القناني هواء وازدنا مياه دجلة والفرات بنقلنا الماء بالزنبيل وأسألو وزير الرياضة السابق وعباس البياتي وخالد الاسدي والشيخ الزهيري وعاليه انصيف(كانت تعاوننا بشليلها )وباشراف الامين العام ولي الدم وستالين الجرب وملك الفقاعات الغير المنفقعة للان وأمير ماننطيها منو يكدر ياخذها( برنس الديمقراطية صهره المطييرجي و كاسح الامواج ابن صخيل وابو العزائم)

وهتف لسماع شعرا من المذياع وسمعنا :

صغيره وما تعرف تحـــب .. ولا دغـدغ قلبها الشــــوق

خفيفة بشط هواها تروح .. ودومها تعاتت اويه الموج

صغـــــــيره وحســـــرتي كبــــــيره ..

يا صاحبي ما أظنها تفّل ..ولا اظن تحصل اليشتل

تصــد مــرّه وأعاتبــها .. تراضيني وترد تجفــــل

لا غلطه بدت مني .. ولا كلمه قلت عنها ولا عني

أهيم وما أقول أرجع .. تجي يمّي وتچابسـني

أنام وحتى ساعه أهجع .. تجي بطيفي وتفززني

وأحس بحرقه بضلوعي .. وتضل تدي وحنيني يصب

وأقول هذي هم قسمه .. صغيره وما تعرف تحب

كثيره أيام يا ناس وآنا هالحاير .. لا شوره تدليني ولا شاير

واشوف الناس كلها عـزاز .. وآنـــــــا وحيـــدهم بايــــــر

اشـــجاني واشحصلت منـــــها ؟

وقرأ لنا قصة قديمة عراقية ولم نعرف الرباط ولاكن سمعناها على مضض-عندما حضر المخرج جورج ابيض الى بغداد في عشرينات القرن المنصرم لتقديم مسرحيه يوليوس قيصر لوليم شكسبير في أحد مقاهي الميدان في بغداد لعدم وجود مسارح آنذاك استعان المخرج جورج ابيض برجال وغلمان ( من ذوي السمعه العطره جدا) في عدد من دور … ليكونوا كومبارس يودون دور اعضاء في مجلس شيوخ روما,وحين العرض عندما نادى الحاجب : إشراف روما ودخل إلى المسرح الممثلون انفجر البغداديون بالضحك لأن قوادا وبطانته من الغلمان هم من جسدوا دور إشراف الإمبراطورية الرومانية فأصبح ذلك الحدث مضرب للامثال,في المقاربة مع الحاضر اختلط حابل كل شي بنابله إلى درجه أن من كانوا فعلا يعارضون الدكتاتوريه فضلوا الصمت وارتفع صراخ وثورية من كانوا من أدواتها وازلامها وعونا لجلادي حقبه المقابر الاشتراكية واحواض التيزاب والحروب,أنها جمهوريه الثورات الفسفوريه التي يتحالف فيها الذئب مع الغنم ..واللصوص مع الشعب المنهوب والقتل مع ذوي الضحية وربما لو كان علي حسن المجيد حيا لتحول إلى بطل قومي. .فنحن نرفع الساسه على اكتافنا بنفس سرعة لعنهم والقاءهم تحت أقدامنا وسحلهم من بعدها البكاء عليهم ولم استغرب ابدا لدى شعب بلا أرشيف ولا ذاكره أن يتحول وزير خارجيه هو الافشل في تاريخ الدبلوماسية الى غروميكو او نسخه من اخروتشوف الذي ضرب منصة عصبة الأمم بحذاءه خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956

واردف بتذكيرنا بحدوتة بالجانب المظلم من التفكير,,, إذا اقبلت باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد. اعتبرو أيها القوم وصلو صلاة مودع. الموت أصبح كرمش بالبصر.كان يا ما كان في قديم الزمان، رجل يدعى أسد. أسد كان رجل غني وأبن والي وحاكم مرت الأيام علية وهو في رغداً من العيش، مات والده وبعد فترة تغيرة الأحوال وانقلبت رأسٍ على عقب وأصبح أسد رجل فقير لا يجد قوت يومة. سأت أحوالة يوماً بعد يوم، وفي أحد الأيام قرر أن يغادر بلادة للبحث عن عمل في بلاد يتقاضى منة مايسد رمقة. جال في بلدان كثيرة ولم يحالفة الحظ بعمل جيد. وفي أحد الأيام قام حظة العاثر وحصل عمل عند أحد التجارالكبار ولكن أسد لم يفصح عن شخصيتة وعن اسمة الحقيقي المهم العمل هو اطعام الخيول والحمير وتنضيف احواشهم، قبل أسد بالعمل وبدء رحلة الكد والعناء والشدة بعد ما كان في بحبوحة. بداء العمل واستمر فية فترة من الزمن رغم التعب من كثر العمل وساعاتة الطويلة وفي أحد الأيام كان ينضف حوش الحمير – اكرمكم الله – ومن كثر تعبة غلبة النعاس ونام في الحوش عند الحمير ومن حسن حظة العاثر أتى أحد الحمير ووقف فوقة وهو نايم وبال على أسد صحي أسد عندما حس بشيء يقع علية وقال : (إذا اقبلت باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد).

وكان التاجر مار بالقرب من مكان أسد. سمع أسد يقول : إذا اقبلت باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد، نادى على أسد لبى أسد الندى وذهب للتاجر. قال سمعتك تتكلم ماذا تقول ؟ قال أسد أبداً لم أقل شيء أصر التاجر على سماع ما قاله المهم أسد عاد له الكلام. قال لة هل اسمك أسد ؟ قال : نعم. قال : لة ولماذا اخفيت عني اسمك الحقيقي ؟ قال أسد : أنا شخص معروف في بلادي وأنا أبن والي وحاكم ولكن دارت الأيام وجعلتي بهذا الحال لذى اخفيت شخصيتي وغيرت اسمي. قال له التاجر : من هذة الساعة أنت نايبي ومستشاري ووكيلي. أذهب واشتري لك ما شئت من ملابس فعملك الأن معي ومقامك من مقامي. وهنا تغيرت أحوال أسد وتحسنت وأصبح مستشار كبير التجار وله مقامة بين الناس وفحوى القصة أن الأحوال تتغير وتتبدل ولا فيه شيء مستحيل، ممكن شخص له مقامة ومكانتة عند الناس وتجور علية الأيام ويذل والأيام ترفع ناس وتوطي ناس.

وابرز مكتوب مختوم ( ولم نعلم لماذا مختوم والدلالة كما في الوزارة السابقة لا علم لرئيس الوزراء بما في داخل المكتوب _____السفارة الامريكية هي التي تعلم).

ياأسد ياجورج ابيض ……………يا زغيرة وما تعرف اتحب الشعلة امدسترة وتحركت القرقوزات, وكوم انثر الجكلين والحامض حلو والنستلة واخيرا انتصر الحر وزهق البار وانقشع الذباب

عرب وين وطنبوره وين -ماهي قصه هذا المثل ذا ابنك او بنتك كاعده يمك ادفرها من يمك,رجاءا لانه الموضوع حساس جدا واي واحد دون سن 15 لا يقراه لانه مانريد يتعلم هذا المثل لا كل ساعه يروح على ابوه ويكله العرب وين وبابا وين او ماما حسب الموجود والمتوفر قصه المثل -واحد رجال اتزوج امريه اسمها طنبوره وهاي طنبوره خرسه وطرشه ومطفيه يعني شكو قهر بالدنيا بيها وما اعرف ليش هذا الرجال ازوجها وياخوفي بس لا اصير مثله وتالي ازوج وحده مثل طنبوره وياخوفي اترحم على طنبوره اخاف اتزوج وحده انكس من طنبوره المهم هذا الرجل بليله الخميس وما ادرالك ما ليله الخميس يمكن ان تسال بابا او ماما على ليله الخميس راح تجاوبك بهلاهل وتكول اروح فدوه الى ليله الخميس الممباركه المهم هذا الرجال من يريد يخلو الخلوه الشرعيه يفرش افراش بالكاع عاد طنبوره الثوله تفتهم الكود تروح تنام على الفراش او في روايه اخرى الدوشك المهم اتعودت كل مايحط الرجال الدوشك بالكاع طنبوره صارت اوتوماتيكيا تجي وتنام قصدي مو تغفى لا عيني قصدي مو شريف ونيتي كلش سخيفه

والمكروده مرات هي تفرش الفراش وتنتظر رجلها الكبر لفها هم ثوله وهم ماتشبع والله النساوين مايكعدن راحه عدهن الاسبوع كله خميس شنو شبع هو المهم يوم من الايام صارت غزوه على المدينه الي بيها الرجال وزوجته طنبوره مو قبل جانت غزوات قبيله تغزو قبيله وتاخذ الغنائم والحاسبات والثلاجات وشكو مايكروويف تاخذه من صارت الغزوه الناس بالقبيله كلها انخبصت

وزوج طنبوره اجه على البيت يدور على سيفه وجان حاطه جوه الدوشك جر السيف وجان يوكع الدوشك وينفرش بالكاع هله طنبوره ماصدكت اجتي ونامت جان يباوع عليها زوجها ويكول قولته المشهوره العرب وين وطنبوره وين واصبح هذا المثل يقال على كل واحد مايدري بالدنيا مثلنا احنا كاعدين نصنف ونضحك واهلنا بالعراق شبعانين مفخخات وقتل على الهويه يعني العرب وين وحمودي وين يعني حمودي صار طنبوره يعني اني ادور دواشك مو مع الاسف والله اني ادور دواشك -اني ادور فنادق عيني وليله حمراء