تمكن فريق طبي متخصص في طب وجراحة الوجه والفكين من اجراء عملية جراحية مميزه لمريض يبلغ من العمر (50) عاما

وذكر رئيس الفريق الطبي اختصاص جراحة الوجه والفكين الدكتور ( باسم علي نيازي ) ان المريض ادخل الى المستشفى كونه يعاني من كيس ولادي في الرقبة وتكمن خطورة العملية بألتصاق الكيس بجدار الوريد الوداجي في الرقبة ومن خلال اشعة المفراس الحلزوني المقطعي مع تلوين الأوعية الدموية واجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تم اجراء العملية تحت التخدير العام لإزالة الكيس بالكامل مع خياطة بجدار الوريد الواجب بخيوط المليون وتكللت العملية بالنجاح واخرج المريض متحسناً

ويذكر ان فريق العمل كل من اختصاص تخدير ( وعد عباس ) وممارسة جراحة الوجع والفكين الدكتورة ( رواء طه ) ومقيمة قدمى ( د ، فاطمة موفق ، صبا ضياء الدين ) و مسؤول صالة العمليات الكبرى ( قاسم محمد الجراح ) ومساعد تخدير (محمد طارق ) والممرضة (ريم جعفر)

تمكن فريق طبي متخصص في طب وجراحة الوجه والفكين من اجراء عملية جراحية مميزه لمريض يبلغ من العمر (50) عاما

وذكر رئيس الفريق الطبي اختصاص جراحة الوجه والفكين الدكتور ( باسم علي نيازي ) ان المريض ادخل الى المستشفى كونه يعاني من كيس ولادي في الرقبة وتكمن خطورة العملية بألتصاق الكيس بجدار الوريد الوداجي في الرقبة ومن خلال اشعة المفراس الحلزوني المقطعي مع تلوين الأوعية الدموية واجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تم اجراء العملية تحت التخدير العام لإزالة الكيس بالكامل مع خياطة بجدار الوريد الواجب بخيوط المليون وتكللت العملية بالنجاح واخرج المريض متحسناً

ويذكر ان فريق العمل كل من اختصاص تخدير ( وعد عباس ) وممارسة جراحة الوجع والفكين الدكتورة ( رواء طه ) ومقيمة قدمى ( د ، فاطمة موفق ، صبا ضياء الدين ) و مسؤول صالة العمليات الكبرى ( قاسم محمد الجراح ) ومساعد تخدير (محمد طارق ) والممرضة (ريم جعفر)