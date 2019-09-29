(للشيعة المتظاهرين اعرفوا حجمكم) عجزتم عن تغيير قياداتكم..فكيف تغيرون قيادات الكرد والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

لمتظاهري وسط وجنوب. (مدوا رجليكم على كد غطاكم)؟؟

وللشيعة العرب .. (اذا عجزتم عن تغيير .. قياداتكم المعممة والسياسية .. التي فشلت وافسدت بالسنوات الماضية).. (فكيف تريدون ان تغييرون الوضع بالعراق كلل ..عند الكورد والسنة معا)؟؟ وما هو بديلكم عن (هذه الطبقة السياسية العفنة الفاسدة الحاكمة بالعراق)؟

للشيعة العرب.. متى تدركون بان (المظاهرات التي يراد اخراجها هي بوسط وجنوب ومنها بغداد).. في حين (كوردستان غير مبالية.. والمثلث السني بالغربية بوادي اخر)؟ فمتى تدركون بان المنطقة الخضراء (لا قيمة لها).. وان من يريد التغيير عليه بالتظاهر بالزحف لمدينة النجف حيث بيوت المراجع وابناءهم واحفادهم.. الذين يتحكمون بمصير ارض الرافدين... وبالمنطقة الخضراء.. فكل الاحزاب من وحي مرجعيات ..

ثم اليس الاولى ان ينظف كل (مكون.. نفسه من ادران الاحزاب السياسية والقيادات الصنمية التي تصف نفسها بالروحية والاخرى بالسياسية).. وتطرح نفسها (رموز) وبظلها العراق وشيعته العرب خاصة باسوء وضع من فساد وتردي ومدن مزرية وبطالة وارتفاع نسبة الجريمة.. الخ من الكوارث.. وبعد تنظيف كل مكون نفسه.. يلتقون جميعا.. بما فيه مصلحة الجميع..

ولماذا لم تستفادون من التجارب الماضية .. من فشل المظاهرات واحد اهم اسباب فشلها.. اندساس (قوى تمثل جزء من النظام السياسي الفاسد نفسه.. الشيوعيين والصدريين) ليتزعمون المظاهرات ويفرغونها من محتواها.. والمرجعية (الايرانية بالنجف للسستاني).. وان ادعت سد الباب بوجوه السياسيين لكنها لم تدعو الجماهير لاسقاطهم.. كما دعت لانتخابهم بعد عام 2003.. بل والتقت مع (روحاني رئيس ايران).. الذي بلاده تعتبر وصول هؤلاء السياسيين للمناصب السيادية (انتصار لايران على امريكا)؟؟

ولا ننسى اهم سبب لفشل المظاهرات .. لعدم وجود قيادة لها.. وخلوها من اي مشروع سياسي بديل عن النظام السياسي الفاسد المتهرئ الحالي بالعراق.. وعدم طرح اي اليات للقضاء على الفساد وهيمنة ايران.. وضمان عدم عودة العراق لما قبل عام 2003.. والمتظاهرين يمثل الثقل الاكبر فيهم هم الشيعة العرب.. في حين الكورد بكوردستان والسنة العرب بالمثلث الغربي.. لا يعنيهما ما يجري بوسط وجنوب ومنها بغداد من مظاهرات.. مما يتطلب ان يوضع مشروع سياسي ينطلق من هموم وسط وجنوب (الشيعي العربي).. ليبراليا حتى يكون مقبولا بالشارع بوسط وجنوب .. ويتفاعل شعب وسط وجنوب مع المظاهرات..

فعلينا بمشروع اقليم وسط وجنوب (اقليم الشيعية العرب).. والمطالبة بالفدرالية.. واقامة افضل العلاقات مع الدول المتقدمة بالعالم.. ورفض الهيمنة الايرانية ورفض عودة حكم السنة والبعث.. ورفض اعادة للعراق لما قبل عام 2003 .. وعدم السماح للمحيط العربي السني الاقليمي للتدخل بشؤون منطقة العراق.. ادعو الله ان وضحت..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم