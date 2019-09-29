لم ارى (قومي او اسلامي) بالعراق الا (غيرته سز).. وذنب (الساعدي.. ذنب..عدنان خير الله)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحور الاول:

هناك حقيقة.. بالعراق حصرا.. عندما يعتنق احدهم القومية المسيسة للعرق.. او الاسلامية المسيسة للدين.. (يتحول لمسخ).. منسلخ عن جذوره وارضه.. وابناء شعبه.. ويصبح (الة قتل مجانية) لابناء المكونات بارض الرافدين.. في سبيل اجندات خارجية مؤدلجة ..بالتالي لا يخضع لقانون او منطق او اي قيم اخلاقية وطنية او انسانية..

بالمحصلة لا يمكن ان تتفاهم معه.. باي مقياس.. ويصبح (العراقي في نظره.. مذنب ومتهم.. حتى يثبت العكس بتخليه عن جذوره وقيمه.. وان يوافق على ان يكون اخر من يستفيد واول من يضحي في سبيل مصالح الغير).. اي يريدونك (دائما مشروع للموت تحت عنوان العراقيين مشاريع استشهاد للابد).. بالمقابل (تجد الغريب ينتفع من خيرات العراق وثرواته واعراضه).. وان اعترضت تتهم فورا (بانك عدو للامة العربية والاسلامية والعروبة والاسلام والمذهب .. الخ) وليس هذا فحسب بل تضاف لها (عميل خائن صهيوني امبريالي .. الخ)..

المحور الثاني:

بخصوص (اقالة.. عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي) عن قيادة (جهاز مكافحة الارهاب)

نبين:

(صدام قتل ..عدنان خير الله طلفاح.. لشعبيته بين ضباط الجيش).. و(النظام الحالي.. ينهي ..عبد الوهاب الساعدي.. لشعبيته بين ضباط الجيش.. والشعب)..

حيث صدام اعدم (عدنان خير الله طلفاح).. لمجرد ان اسم وزير دفاعه اصبح له شعبية بين ضباط الجيش.. فخاف ان يطرح بديل عنه دوليا.. وداخليا.. فقام بتصفيته.. وقتل صدام الصدر الثاني.. لمجرد انه اصبح له شعبية.. تجاوزت الحدود المرسومه له..فتم تصفيته.. رغم ان الصدر الثاني لم يصدر منه اي جملة ضد صدام جهر باسمه بالعداء..

(فعدنان خير الله طلفاح..كان من ابطال الحرب ضد ايران بنظر ضباط الجيش).. و(عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي..كان بطل الحرب ضد داعش).. فعبد الوهاب الساعدي.. انه اسم بطل شيعي عربي.. صرح خلال المعارك مع داعش..(حول دور ايران وسليماني) قال (المعارك بالمدن لا تحتاج لعباقرة لنستوردهم من الخارج.. .فالمعارك مجرد تطويق مدن واقتحامها).. ورفض ان يكون مطية بيد سليماني.. وبرز اسمه بين الشيعة العرب وبين القوات المسلحة وقوات مكافحة الارهاب.. وهذا كفيل بمحاربته من قبل ايران وسياسيي شيعة الكراسي.. علما طرح اسمه كرئيس للورزاء وبعدها طرح اسم عادل عبد المهدي..

علما من هزم داعش.. هي دماء خيرة شباب الرافدين من الشيعة العرب.. (ولولا دماء اهل العراق لكانت داعش بنص طهران ..وتقاتل بطهران.. ونساء بلاد فارس باحضان الدواعش وباسواق النخاسة)..فالدماء التي سقطت بعشرات الاف هي دماء شيعة العراق.. الاموال بعشرات المليارات الدولارات صرفت من اموال العراق بحرب داعش..الجبهات هي مدن العراق التي هدمت بالمعارك ولم تهدم عمارة بايران بالمعارك..وبعد ذلك يدعي من يدعي ان ايران وقفت معنا؟؟

المحور الثالث: من يستهدف من؟؟

(فامريكا ليس لديها مشكلة مع الحشد.. ولكن الحشد بسبب ايران لديها مشكلة مع امريكا)..

لان امريكا ترفض الهيمنة الايرانية على العراق.. لو كان الحشد لديه مشروع سياسي شيعي عربي بوسط وجنوب..كاقليم..حاله حال البشمركة.. لما اصلا حصل اي عداء بين الحشد وامريكا..ولكن الحشد يتبنى مشروع ايراني توسعي بالمنطقة.. ونضع بالمنشور .. رابط الكتروني لقنصل امريكا السابق بالبصرة قبل سنوات يزور جرحى الحشد..ولا ننسى الطائرات الامريكية اسست تحالف دولي جوي بالمعارك ضد داعش.. وعماد السلاح الذي هزم داعش بالعراق هو امريكي تسلح به الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب وحتى مليشة بالحشد تسلحت بسلاح امريكي كدبابات برامز والعربات المدرعةهمر.. ورشاشات جي سي الامريكية..

المحور الرابع:

نقول لمن يعتقد (بان العراق لا يمكن حكمه الا من حاكم سني قوي)؟؟ نقول:

لو يجي حكم ابو السنة.. لن يفلح بمنطقة العراق بعد ذلك.. فالعراق تنظم على مكوناته الطبيعية.. والشيعة ذاقوا طعم الحكم والمال.. الاكراد ذاقوا طعم الحكم والمال.. فهل تعتقدون ان السنة سوف يعودون يستفردون بالحكم ؟؟

المحور الخامس:

هل فعلا حصل (انقلاب) او (كاد ان يحصل)؟ كما سرب ذلك (نجاح محمد علي المقرب من ايران)؟

فهل (الضباط الشيعة العرب.. تم احباط محاولة انقلاب لهم ضد النظام السياسي الفاسد ببغداد الموالي لايران).. ,وتم على اثرها استبعاد عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي.. حيث ينقل عن (نجاح محمد علي) الموالي والمقرب لايران.. ما نصه .. (تم احباط انقلاب ساهم به شيعة السفارة)؟؟

المحور السادس:

كيف (نغير الوضع الحالي للافضل)؟

– الانقلاب .. يرفضونه.. رغم هو احد الطرق للتخلص من المليشيات.. الموالية لايران والاحزاب الفاسدة..

– تدخل امريكي.. يرفضونه.. رغم انه احد الطرق للتخلص من هيمنة ايران.. ومليشياتها واحزابها الفاسدة.

– الانتخابات .. فشلت .. بالتزوير ومقاطعة الجماهير باكثريتهم.. لادراكهم بان الاحزاب والمليشيات تزور الانتخابات وبيدها مفاصل الدولة الامنية والمالية والعسكرية والسياسية..

– المظاهرات فشلت.. فمن يركب المظاهرات هم جزء من العملية السياسية الفاسدة (الشيوعيين والصدريين).. فافرغوها من محتواها..

– – لم تتبلور اي حركة سياسية شعبية.. بوسط وجنوب الشيعي العربي..يمكن ان تحرك الجماهير..

– الاكراد لديهم همومهم واولوياتهم التي تختلف عن وسط وجنوب.. والسنة العرب لديهم اوولوياتهم وهمومهم التي تختلف عن الاكراد والشيعة بوسط وجنوب.. يبقى نحن الشيعة العرب بوسط وجنوب ومنها بغداد.. ايتام القيادة..

– اذا كان الانقلاب ياتي بطاغية واحد.. فسؤالنا .. ماذا عن طغاة اليوم

هل تستطيع ان تنتقد الخامنئي او قيس لخزعلي او اكرم الكعبي ..او ابو مهدي المهندس علنا بالشارع..الا ويتم التصفية او الخطف والتعذيب.

– واذا الفدرالية الاقاليم.. يرفضونها من يرفضونها.. ويصرون على مركزية سبب كلا بلاء العراق طوال عقود..

فاعطونا حلا.. ولا تقولون لنا الديمقراطية والانتخابات.. فهي اوراق محروقة اصلا..

المحور السابع:

لمن ينتقد (عبد الوهاب الساعدي).. لكم رايكم.. ولكن :

نتمنى على الماشي.. ان تذكرون لنا ايضا بالتفصيل (املاك .. هادي العامري.. وقيس الخزعلي.. وابو مهدي المهندس.. وقادة المليشيات الذين اصبحوا من اصحاب المليارات والاملاك بالداخل والخارج)..وان تقول لنا.. ما مصير من يقوم بانتقادهم علنا بالشوارع (الا الصك والخطف والتعذيب).. وان تقول لنا (علاقة زعماء المليشات والحشد بالاطلاعات الايرانية والحرس الثوري الايراني.. الذين يجهرون بالولاء لايران وجر الحروب لداخل العراق لصالح ايران).. لمجرد زيارة قام بها (الساعدي).. لامريكا ضمن اتفاقية امنية مع جهاز مكافحة الارهاب.. جعلتموه (عميل لامريكا)؟؟ ولكن عشرات السنين من يحكمنا اليوم جندوا داخل ايران علنا.. وقاتلوا لجانب دولة اجنبية ضد العراق.. لا يهز لكم جفن؟؟ عود ليش؟

المحور الثامن:

فخوش مودة.. (كل زعيم يفشل.. يلقي اللوم على جماهيره).. مثال (مقتدى الصدر)..

يضع مقتدى الصدر.. تغريده جديده له (ينتقد اتباعه)؟؟ وقبلها بسنوات (هو واتباعه يقولون.. لماذا لا تتبعون السيد؟؟ )؟؟ (والان السيد يشتكي من اتباعه)؟؟ حتى يخرج نفسه (حباب ..وقائد فذ.. بس شيسوي اتباعه مو خوش)؟؟والسستاني ادعى سد الباب بوجه السياسيين ولم يدعو للخروج عليهم لفسادهم..كما دعى لانتخابات بعد عام 2003..هناك مثل (رب البيت للدف ناقرا.. فما شيمة البيت)؟؟لا تجعلون اللوم على الشعب.. يا من تدعون نفسكم قادة وما انتم قادة .. بل انتم سبب الفشل..

المحور التاسع:

قائد قوات مكافحة الارهاب..(عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي).. و(ضغط مليشة الحشد)..

– اضطر نتيجة تداخل جبهات المعارك..بين (قوات متحالفة ضد داعش).. ان (ينسق مع مليشة الحشد واحد زعماءها “ابو مهدي المهندس” .. الايراني الولاء…عراقي التمويل.. والحشد مرر كهيئة حكومية باستهانة بكل القيم الاخلاقية ).. وان ينسق مع (البشمركة.. قوات موالية لكوردستان.. عراقية التمويل ايضا).. وان ينسق مع (القوات الامريكية والتحالف الدولي الجوي.. التي تدعم العراق ضد داعش)…

– مع ادراك (عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي) بان مليشة الحشد.. (همها هو تأمين ممر بري لطهران للمتوسط عبر العراق).. وليس اساسا (همها هزيمة داعش).. وانها تستغل الحرب ضد داعش .. لتمديد نفوذها على الارض.. اضطر للتنسيق .. حتى لا يخوض حرب فرعية.. تشغل القوات المتحالفة بحربها ضد داعش..

– نظرا لان عبد الوهاب الساعدي.. رفض التخرصات الايرانية التي تدعي (بان لولا ايران لما هزمت داعش) وهو اي الساعدي يرى جثث شباب الشيعة العرب تسفك بالمعارك ضد داعش..ويرى ان الاموال تصرف من اموال نفط العراق.. ويرى ان الجبهات المعارك ضد داعش هي مدن العراق ومحافظاته التي هدمت.. وليس مدن ايران.. (رفض الساعدي هذه القوانة للاعلام الايراني واعوانه الحثالة الخونة).. ورفض التمجيد بسليماني.. واكد بان المعارك ضد داعش لا تحتاج لعباقرة فكيف الحال بشخص مهزوم بحرب ايران كسليماني.. (فهي مجرد تطويق مدن واقتحامها).. وغير طريقة لم يكن ممكنا..

لذلك نجد المليشيات الايرانية الولاء بزعامة ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية..المتزوج من ايرانية.. ويتمنى الموت في ايران.. باعترافه باحد اللقاءات وكان يتكلم الفارسية بطلاقة.. (نجد هذه المليشيات تتامر على البطل عبد الوهاب عبد الزهرةالساعدي) لكونه شيعي عربي له شعبية بين الجيش والشعب.. فتم محاربته بازاحته من قيادة قوات مكافحةالارهاب التي تمثل شوكة بعيون الايرانيين ومليشياتهم بالعراق..ومن لديه راي غير الذي طرحناه نرجو طرحه.. علما طرحنا الموضوع ضمن الراي والراي الاخر..

المحور العاشر:

تعقيب على صورة جمعت (وزير الخارجية ومساعدي) .. اثارت ازمة الشيعة العرب بالعراق:

حيث جمعت (ممثلين عن ال الحكيم وال بحر العلوم وال الصدر).. وزير الخارجية من بيت الحكيم.. وجعفر الصدر.. واخر من ال بحر العلوم.. فاعطوني واحد منهم.. اصله عراقي اي اصله من عشائر الشيعة العرب بوسط وجنوب..لن تجدون.. (من ال بحر العلوم وال الصدر وال الحكيم).. مشكل يا لوز لبناني على ايراني على ما ادري شنو..

الشيعة العرب بارض الرافدين ايتام القيادة..

السؤال الحادي عشر:

سؤال/ (هل تعتقدون ..بان زمن صدام افضل من الزمن الحالي)؟؟ او (عراق ما قبل عام 2003.. افضل من عراق ما بعد عام 2003)؟؟ هذاالسؤال شبيه بمن يقول ((ان المنتحر عند القفز افضل من عند السقوط)؟؟ اليس التفكير هكذا قمة (اللاشعور).. (اجلكم الله)؟

الجواب/ هو استمرار بالانهيار..هو منحنى السقوط.. النزول للهاوية.. كالذي يقول ..

نحن نسقط ونستمر للهاوية.. وقبل وبعد استلام البعث للحكم.. وما بعد استلام البعث للحكم.. (نحن نركب سفينة تهوي بسرعة نحو حتف من فيها.. اسمها العراق الواحد المركزي).. بلا اجنحة.. فالاقاليم الثلاث..هي كوابح تمنع السقوط وترتفع بنا للاعلى.. لانقاذ ماتبقى في مركب اسمه العراق.. مفروض علينا قسرا.. بقاءه.. (اما الدافع اصلا لسقوطه.. اي قبل ما يسقط كان اصلا منهارا .. يدفعه للقبول بالهاوية).. فالعراق قبل عام 2003 ليس افضل من ما بعد عام 2003.. بقدر المسافة عن نقطة السقوط..

السؤال الثاني عشر:

فهل .. هناك .. (صدام الدولة).. و(صدام الطاغية).. (وحذاري الخلط بين الاثنين)..

فضريبته الاجيال المقبلة وليس فقط الحالية.. (فما ذنب الاجيال.. ان نعدمها .. بنفس حبل المشنقة الذي اعدم به صدام).. باختزال تاريخ 35 سنة بصدام) وتبعات ذلك نحملها للاجيال المقبلة؟

فاولا: بخصوص (مدح صدام) لا يمدح صدام الا عار اجلكم الله.. ولكن قول الحق ولو على نفسك في بعض المحاور.. ضرورة..فكل مصائبنا بسبب (الخط الاحمر) عفوا الخطوط الحمر.. فهؤلاء يجب فضحهم.. لتنوير عقول اتباعهم..ابين لكم ما اقصد: فقد خرج عبد العزيز الحكيم.. بعد 2003.. الله يرحم اموات البشريةاجميع.. (يحلل اموال العراق كتعويضات لايران عن حرب الثمانينات) فتصدينا لذلك بمقالتنا (صدام اشعل الحرب، والخميني اصر على استمرارها..فتعويضات سنتان لايران، وستة سنوات تعويضات للعراق).. وبعد ذلك رردها سياسيين عراقيين ومنهم فائق الشيخ علي..

فلم ادافع عن المقبور صدام..ولكن وضعت الحق بان الخميني الذي اصر على استمرار الحرب .. دليل اعتراف بانه كان يصر على استمرارها ..فعليه يجب على ايران ان تدفع تعويضات 6 سنوات للعراق.. اذن لم ادافع عن صدام.. بل دافعت عن اجيال 40 مليون عراقي يراد ان يتحملمون مئات ا لمليارات من الاموال .. لحرب اصر الخميني على استمرارها بشرب السم الزعاف.. فلماذا يراد ان نشرب السم الزعاف .. كانتقام من عملاء ايران ضد الشعوب العراقية.. ليشربونها للاجيال المقبولة والحالية.. فالحربالعراقية الايرانية.. سببها الخميني باستفزازاته.. وصدام بردة فعله المتشنجة..

ثانيا: اؤمنوا بالله لو ايران تمثل تهديد على اسرائيل.. لتم ضرب مفاعلاتها النووية قبل ان تبنى او قبل ان تفتح..كما حصل بمفاعل تموز بالعراق الذي ضربته اسرائيل

ثالثا: ايران تدعي امتلاكها 100 الف صاروخ واربع مصانع لانتاج الصواريخ تحت الارض..فكم تحتاج ايران من صواريخ حتى تضرب اسرائيل من اراضيها..ولو بصويريخ؟

رابعا: ايران (تسعى لممر بري لها للبحر المتوسط.. عبر طهران بغداد دمشق بيروت لسواحل المتوسط).. اي لا تسعى لممر (طهران بغداد عمان تل ابيب)؟؟ هل وصلت الفكرة

خامسا: 40 سنة وايران تهتف ضد امريكا واسرائيل.. فلا ايران قصفت اسرائيل.. ولا امريكا ولا اسرائيل قصفوا ايران ولو برصاصة .. عود ليش؟ سادسا:ايران تورطت بقتل مئات الالف من المسلمين ودمرت مدنهم بسوريا والعراق .. ولكن لم تقتل ايران ولو اسرائيلي واحد.. عود ليش؟

ثلاثة عشر:

قد اختلف معك ..ولكن قمة الذكاء..ان .. ابقيك تحت ناظري … لاعرف كيف تفكر..

(حتى لا اكون..ساذجا بالمجتمع).. وكذلك حتى (ادرك كيف يفكر من حولي)).. هذه فلسفتي بالنقاش والحياة.. لذلك لا احذف اي احد.. حتى من يشتمنا او يسبنا.. وكذلك اؤمن بضرورة ان انقاش من اختلف معهم.. لان من اتفق معهم.. شيء اخر.. هو (كيف ان نترجم الفكرة التي نتفق بها.. لتطبق على الارض.. وكذلك لصقل المشروع المشترك بيننا).. ولكن من نختلف معهم.. علينا بالاستمرار بالنقاش معهم بنفس طويل..لنعرف محركات (ادمغتهم)..التي ندرك هي (نظرية المؤامرة..غسل عقول قوميا ودينيا..نقص المعلومات).. مما يتطلب منا.. تفكيك هذه المحركات التي تنشر الاوبئة الفكرية وتجعل المجتمع مجرد مسوخ تمشي لحتفها..

يجب ان يكون تفكيرنا .. يحمل حقيبتين .. ليكون تفكيرنا متوازن.. حتى لا ننظر للحياة بنظرة عوراء.. (كالذي يحمل كيسا من السلع اشتراها من السوق.. فيوزع البضائع على كيسين.. حتى يتوازن بالمشي عند رجوعه للبيت)..)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم