مصر العروبة00 ومطب الجراح – رسالة شعرية إلى مصر الكريمة! (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

لاتفجعينا ، ياحبيبةْ! إنّا نئنُّ من المصيبة ْ!

يامصرُ صلي في الورى

كي يسمعوا نُبلَ الأديبةْ!

قد مُزقتْ أوصالُنا

أوطانُنا أمستْ سليبةْ

سرْنا بألغامِ الأسى

هو هكذا سوطُ الضريبةْ!

هجرَ الأمانُ بلادَنا

وحياتُنا صارتْ عصيبةْ!

وتساقطتْ أوراقُنا

من بعدِ أن كانتْ نقيبةْ!

وتوحشتْ افياؤنا

وحياضُها صارتْ غريبةْ

المستعمرون تنادبوا

يحنو الربيبُ على ربيه

** **

لاتفجعينا ياحبيبةْ هذي نهاياتُ المصيبةْ!

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(1) كتبت مواساة للشعب المصري الشقيق على الاضطرابات التي المت به في 26/9/ 2019 (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

كم دولةٍ عربيةٍ

أنقاضُها صارتْ عجيبةْ!

قد بشروها جنةً

فأتى الجحيمُ، وذا نحيبهْ!

( سيسيُكمْ) متنورٌ

من أجلكمْ يغلي لهيبه