مقتل ابن نائب سابق في بغداد

أفاد مصدر خاص، السبت، باغتيال ابن النائب السابق كامل الغريري، على يد مجهولين في منطقة الاربع شوارع بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، (28 أيلول 2019)، انه تم “اغتيال ابن النائب السابق كامل نواف الغريري، وان عملية الاغتيال تمت داخل منزله في اليرموك بمنطقة الاربع شوارع، وقاموا بسرقة سلاحه الشخصي، وان المعلومات الاولية تشير الى ان كاميرات المراقبة داخل المنزل كانت متوقفة عن التسجيل وقت وقوع الحادث”.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته انه “تم نقل الجثة الى مستشفى اليرموك، وهي الان في ثلاجة الموتى، وتجري الان عملية اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.