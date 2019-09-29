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من الحكيم إلى الصديق السيد عادل عبد المهدي المحترم.

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إلى الصديق السيد عادل عبد المهدي المحترم.
السلام عليكم .
إن كل تاريخ السعودية هو حرب على العراق إبتداء ًمن هجماتهم على كربلاء المقدسة و النجف الأشرف سنة 1802 ، مرورا بمساندتهم لنظام #صدام_المجرم ، و ليس إنتهاء ً بإرسال آلاف الإنتحاريين لقتل أبناء الشعب العراقي في الساحات و الشوارع و الأماكن المقدسة …
و أظن ُ أنك لم تستنكر قيامهم بقتل النساء و الأطفال الأبرياء في اليمن الفقيرة.. عند مقابلتك لسلمان بن عبد العزيز ، و إبنه …. محمد…
و السعوديون اليوم يمرون بأسوء عهد لهم …
قوتهم بالنفط و المال فقط ، و فقط ، لا غير…
و النفط يمدهم بهذه القوة.
و قد أصابهم الغرور و التعالي و التكبر و قتل الأبرياء و تشجيع المنظمات الإرهابية ( كلها سنية ).
و هم في وضع أنا فرح به جداً ..
فقد أصابتهم الصواريخ في عقر دارهم و في مصدر قوتهم.
حتى بدأوا يوسطون دولا ً كانوا يحتقرونها كالباكستــــــــــــــان …كما صرح رئيسها عمران أحمد خان ..
فلا تمدن َّ لهم حبل النجــــــــــــــــــــــاة..
و لا تتوسط لهم ..
فهم خائفون من القادم …
إن إستقرار العراق ، و المنطقة بضعفهم …
فهم و الكيان الغاصب و من ورائهم أمريكا سبب كل ما ينزل من الأذى على شعوب هذه المنطقة ..
و أرجو أن لا تندم في المستقبل ..
و أن لا يكون العراق ُ من مد َّ لهم حبل النجاة ..
فالتاريخ لا يرحم ..
و الشعوب لا تنسى ..
و الحق أبلج واضح ..
#الدكتور_صاحب_الحكيم
سفير السلام العالمي
لندن
أيلول 2019

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