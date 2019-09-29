من الحكيم إلى الصديق السيد عادل عبد المهدي المحترم.

إلى الصديق السيد عادل عبد المهدي المحترم.

السلام عليكم .

إن كل تاريخ السعودية هو حرب على العراق إبتداء ًمن هجماتهم على كربلاء المقدسة و النجف الأشرف سنة 1802 ، مرورا بمساندتهم لنظام #صدام_المجرم ، و ليس إنتهاء ً بإرسال آلاف الإنتحاريين لقتل أبناء الشعب العراقي في الساحات و الشوارع و الأماكن المقدسة …

و أظن ُ أنك لم تستنكر قيامهم بقتل النساء و الأطفال الأبرياء في اليمن الفقيرة.. عند مقابلتك لسلمان بن عبد العزيز ، و إبنه …. محمد…

و السعوديون اليوم يمرون بأسوء عهد لهم …

قوتهم بالنفط و المال فقط ، و فقط ، لا غير…

و النفط يمدهم بهذه القوة.

و قد أصابهم الغرور و التعالي و التكبر و قتل الأبرياء و تشجيع المنظمات الإرهابية ( كلها سنية ).

و هم في وضع أنا فرح به جداً ..

فقد أصابتهم الصواريخ في عقر دارهم و في مصدر قوتهم.

حتى بدأوا يوسطون دولا ً كانوا يحتقرونها كالباكستــــــــــــــان …كما صرح رئيسها عمران أحمد خان ..

فلا تمدن َّ لهم حبل النجــــــــــــــــــــــاة..

و لا تتوسط لهم ..

فهم خائفون من القادم …

إن إستقرار العراق ، و المنطقة بضعفهم …

فهم و الكيان الغاصب و من ورائهم أمريكا سبب كل ما ينزل من الأذى على شعوب هذه المنطقة ..

و أرجو أن لا تندم في المستقبل ..

و أن لا يكون العراق ُ من مد َّ لهم حبل النجاة ..

فالتاريخ لا يرحم ..

و الشعوب لا تنسى ..

و الحق أبلج واضح ..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

لندن

أيلول 2019