نهاية ترامب يعني نهاية ال سعود

هذه حقيقة اقرها واعترف بها الرئيس الامريكي عندما قالها بوجه ال سعود لولا الحماية الامريكية أي لولا حمايتي لكم لأصبحتم في خبر كان لأنكم لا تملكون القدرة على البقاء في الحكم أسبوعا واحدا ولا قدرة لكم على ارتداء ملابسكم ولا قدرة لكم على الهرب واذا تمكن أحدكم من الهرب لا شك انه هرب بدون ملابس عاريا

أعلنت رئيسة النواب الامريكي نانسي بيلوسي عن بدء اجراءات عزل الرئيس ترامب رسميا من منصبه من خلال البدء بالتحقيق معه حول الكثير من الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية التي قام بها

ومنها اتصاله بالرئيس الأوكراني والضغط عليه وتهديده بالقوة بخلق تهم باطلة على ابناء المسئولين في امريكا كي يتمكن من مقاضاتهم وفضحهم وبالتالي افشالهم سياسيا واجتماعيا

كما اثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع علاقاته الواسعة وارتباطاته بمنظمات المافيا العالمية وخاصة تجارة المخدرات وبيع النساء وتجارة السلاح وكثير من المحرمات الدولية بسبب نشأة ترامب في مناطق معروفة بمثل هذه العصابات وهذه الموبقات والمفاسد

كما انه جعل من امريكا من جيش امريكا في خدمة هذه المنظمات والشبكات الاجرامية والانظمة الدكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية مثل ال سعود ومن معها وحمايتها والدفاع عنها وهذا ما اكده الرئيس الامريكي ترامب عندما كان يكرر قوله لولا ال سعود لاصبحت اسرائيل في ورطة

فهاهو ترامب يحمي كل منظمات الارهاب والفساد في العالم القاعدة وداعش وكل انظمة الجريمة المعروفة بالدكتاتورية والاستبداد المنتهكة لابسط حقوق الانسان انظمة تحكمها عوائل لا دستور ولا قانون ولا مؤسسات قانونية ولا دستورية ولا حرية ولا حقوق للانسان وفي المقدمة مهلكة ال سعود

لا شك انه يحصد الكثير من المليارات التي تدرها عليها العوائل الفاسدة المحتلة للخليج والجزيرة وفي المقدمة ال سعود لكن كل ذلك مؤقت لا يساوي جزء مما تفقده امريكا من سمعتها وكرامتها ومكانتها في العالم صحيح انها لا تخسر شي لا مالا ولا دماء في كل ما تقوم بها من حروب وفتن في المنطقة العربية والاسلامية لان هذه البقر اي ال سعود ال نهيان ال خليفة هي التي تقوم بدفع أضعاف كلفة تلك الحروب كما انها تدفع كلابها الوهابية لذبح العرب والمسلمين بالنيابة عن امريكا عن اسرائيل عن مصالحهم في المنطقة

لكن الكثير من عقلاء امريكا اعتبروا ذلك خطرا كبيرا على مستقبل امريكا وسيفقدها مكانتها وقوتها وسترجع الى الوراء ولن تكون القوة الاولى عسكريا ولا ماليا

لهذا اسرع الرئيس الامريكي الى الأستعانة بالخرف سلمان وابنه الاحمق محمد بمساعدته لمنع مجلس النواب الامريكي من عزله وقال لهم اذا تمت اقالتي لن تستمروا في الحكم اسبوعا واحدا وسيكون مصيركم أكثر سوءا من مصير صدام و القذافي لعنة الله عليكم يا فسدة يا منافقين ولعنة الله على كل من يحط يده في يدكم ومن يتقرب منكم صدق رسول الاسلام عندما سماكم الفئة الباغية وصدق قرآن الاسلام عندما سماكم الفاسدين المفسدين وحذر من التقرب منكم لانكم اذا دخلتم مدينة افسدتم اهلها وجعلتم أعزة اهلها اذلة وصدق قرآن المسلمين عندما سماكم اشد اهل الكفر كفرا واهل النفاق نفاقا فانتم مصدر ورحم الفساد والكفر والنفاق في الارض

واضاف ترامب هذه حقائق اعرفها لكني أغض الطرف عنها حبا بأموالكم التي تصبوها في حساباتي الخاصة بغير حساب هل تعلمون ما هو هدفي من الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية في امريكا هي ان انقل كل أموالكم الى امريكا اي حتى أجفف ضرعكم على يدي ثم اقوم بذبحكم على يدي لكن هذه الامنية لم تتحقق لان الامريكان سيقومون بعزلي

فقال ال سعود ما ذا تريد ان نفعل قال ترامب يمكنكم ذلك قال ال سعود كيف فقال ترامب الاموال التي لا تعد ولا تحصى التي في خزائنكم المخفية التي لا يعرف بها احد أخرجوها الآن ثم قوموا بصبها على رؤوس اعضاء البرلمان على جنرالات القوات المسلحة الامريكية على الكثير من الساسة على زوجاتهم على عشيقاتهم ربما تتمكنون من شرائهم بشرط ان توثقوا ذلك بالصوت والصورة بدون علمهم

فقال ترامب صحيح انا عملت بكل الموبقات والمفاسد لكني لم اصل الى مستواكم في الخسة والحقارة والنذالة فها انا اول خطوة في طريق حقارتكم وخستكم ونذالتكم

ربما تسألون لماذا نوثق ذلك بالصورة والصوت

اقول لكم عندما تنجح خطتنا هذه وتفشل عملية عزلي سأقوم بالقاء القبض على هؤلاء وكشفهم واحالتهم الى القضاء وسجنهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة

فقال ال سعود هل تعود أموالنا لنا فرد ترامب من طاح حظكم وحظ دينكم الوهابي وحظ ربكم معاوية لا هذه الاموال لي وحدي

ومن هذا يمكننا القول ان نهاية ال سعود بنهاية ترامب بعزله عن منصبه

مهدي المولى