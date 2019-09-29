وزير الصحة يرفض العدول عن استقالته ويرفض طلباً للحضور إلى البرلمان

بغداد/محمد صباح

أزمة استقالة وزير الصحة والبيئة علاء العلوان تجددت داخل مجلس النواب الاسبوع الماضي عندما ابلغ لجنة الصحة والبيئة النيابية

في اتصال هاتفي ان استقالته نهائية وقطعية ولا يفكر بالعدول عنها، رافضا في الوقت ذاته دعوة وجهت له للحضور امام البرلمان لكشف الجهات التي اجبرته على الاستقالة.

وفي طار ذلك كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية انها حصلت على تسريبات تؤكد أن الوزير المستقيل بدأ بترتيب عودته للعمل مرة ثانية في صفوف منظمة الصحة العالمية بعدما فشلت كل المحاولات والوساطات لإقناعه بسحب استقالته.

واجبرت مافيات الفساد التابعة لأحزاب وجهات سياسية وبرلمانية نافذة ومسيطرة على جميع عقود الادوية والمستلزمات الطبية العلوان على تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أيام. ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (16 أيلول 2019) رسالة إلى وزير الصحة المستقيل علاء العلوان قال فيها: “تعلم جيداً انني لن اقبل استقالتك بهذه السهولة، واؤكد لك بأنني استلمت كما هائلا من الاتصالات التي تؤيد موقفي الرافض لها وتشجعني عليه. لكنني احتراماً لموقفك وتقديراً لظرفك قررت منحك اجازة ليس فقط للتفكير بل ايضاً لكي تعود الى عملك” .

ويكشف عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب النائب فالح الزيادي في تصريح لـ(المدى) أن “وزير الصحة المستقيل علاء العلوان ابلغ رئيس لجنة الصحة النيابية في اتصال هاتفي الاسبوع الماضي بعدم رغبته بسحب طلب استقالته والتي اعتبرها قطعية ونهائية، ولا يمكنه التراجع عنها”.

وقدّم وزير الصحة والبيئة علاء العلوان استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء في بداية شهر ايلول الجاري، موضحا ان الاسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته تتعلق بالعقبات وحالات الابتزاز التي تمارس ضده من قبل بعض الجهات.

وعلق عدد من النواب على استقالة العلوان مرجحين انه اصطدم بحاجز التدخلات السياسية والابتزاز السياسي الذي منعه من تنفيذ رؤيته وخطته الستراتيجية لتصحيح مسار العمل وتحسين وتطوير الواقع الصحي الذي يعاني الاهمال في العراق.

ويضيف الزيادي أن “المفروض على الوزير المستقيل قبول الدعوة التي وجهت له من لجنة الصحة والبيئة للحضور للبرلمان للتحدث عن الجهات والمافيات التي اجبرته على الاستقالة”، لافتا إلى ان الوزير “رفض كل الدعوات التي وجهت له للمجيء إلى البرلمان لشرح تداعيات استقالته”.

ويشير إلى ان “لجنة الصحة والبيئة النيابية حاولت الاتصال بالوزير في اجتماعها الاخير لكنها لم تتمكن بعدما غلق جميع هواتفه” منوها إلى ان لجنته “فضلت بحث هذه التداعيات مع الوزير بشكل مباشر وليس عن طريق الاتصال الهاتفي مع رئيس اللجنة”.

يوم الاربعاء الماضي ناقشت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أسباب استقالة وزير الصحة علاء العلوان ووعدت بتقديم تقرير مفصل عن هذا الموضوع يثبت فيه الخلل والمشاكل التي رافقت الاستقالة وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب.

ويدعو النائب عن ائتلاف النصر، العلوان الى “الحضور إلى لجنة الصحة النيابية للكشف عن الجهات التي قامت بابتزازه واجبرته على الاستقالة”، كاشفا عن “وجود لقاء مرتقب للجنته مع رئيس مجلس الوزراء يتعلق باستقالة الوزير”.

ويقترح النائب عن محافظة المثنى “على رئيس الحكومة تكليف احد الوزراء أو تخويل احد الوكلاء بادارة وزارة الصحة في الفترة الحالية لحين حسم قضية الوزير المستقيل”، نافيا وجود “مباحثات عن ايجاد البديل لوزير الصحة المستقيل”.

من جانبها، توضح العضوة في لجنة الصحة النيابية داليا فرهاد السليفاني ان “الاجتماع الاخير للجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ركز على بحث استقالة وزير الصحة وكيفية التعامل مع الوزير الجديد”، معتقدة ان “الوزير المستقيل لا توجد لديه نية بالعودة إلى منصبه ومصر على موقفه”.

وتبين السليفاني في تصريح لـ(المدى) أن “لجنة الصحة والبيئة النيابية ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب بشأن موضوع استقالة وزير الصحة”، موضحة ان “التقرير يحتاج إلى اجتماعين قبل عرضه على مجلس النواب”.

وتكشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان “هناك تسريبات وصلت للجنة الصحة النيابية تفيد بأن وزير الصحة المستقيل علاء العلوان بدأ بترتيب عودته للعمل في صفوف منظمة الصحة العالمية”.

وشغل العلوان منصب المدير الاقليمي لإقليم الشرق الأوسط منتخباً من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والمدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية في جنيف وممثل المدير العام الصحي أثناء الأزمات والطوارئ الصحية.