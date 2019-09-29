9 احزاب كوردستانية بقائمة انتخابية واحدة توجه دعوة للقوى الاخرى للانضمام

نجحت تسعة احزاب كوردستانية يوم السبت في الاتفاق على خوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بقائمة واحدة.

واسمت الاحزاب التسعة قائمتها بـ”التحالف الكوردستاني” تيمناً بنفس الاسم الذي شاركت فيه طيلة الاعوام السابقة التي تلت سقوط النظام السابق وحققت بها نتائج مرضية حيث اصبح الكورد المكون الثاني بعد الشيعة بالعراق.

وعقدت الاحزاب التسعة اليوم اجتماعا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تمخض عنه ولادة ذلك التحالف في المناطق التي تضرر بها الكورد بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 وسيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على تلك المناطق في حملة عسكرية تلت استفتاء الاستقلال.

ويسعى الكورد بهذه القائمة لملمة الاوضاع في تلك المناطق وترتيب صفوفهم لمواجهة تحديات متمثلة بعمليات التعريب وكذلك ابعاد المكون من المناصب الحساسة في مناطق النزاع التي كانت من المفترض ان يتم تطبيق المادة 140 من الدستور فيها.

والاحزاب التي اتفقت على تشكيل التحالف هي كل من: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية الكوردستانية، والحركة الاسلامية الكوردستانية، والحزب الشيوعي الكوردستاني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، وحزب كادحي كوردستان.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كاكمين نجار في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، ان حزبه “اجتمع مع ممثلي الاحزاب الثمانية وقد توصلوا لاتفاق على النزول بقائمة انتخابية واحدة في المناطق المتنازع عليها لكيلا يخسر الكورد الانتخابات المحلية فيها”.

واضاف ان تلك الاحزاب ستخوض الانتخابات في قائمة موحدة في كل من: محافظة كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين.

الى ذلك اكد بلاغ رسمي عن تلك الاحزاب التي شكلت قائمة “التحالف الكوردستاني” على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها قبل موعد اجراء الانتخابات مع متابعة الطعن المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل.

ودعا البلاغ الجهات والقوى الكوردستانية كافة الى الانضمام الى ذلك التحالف، مؤكدا على التعايش المشترك بين المكونات كافة في تلك المحافظات.