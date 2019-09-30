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إطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع مدينته ـ اربيل ـ

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شه مال عادل سليم

عادل سليم يعود مجددا لمدينته بعد 41 عام من الغياب : ـ

قدمت طلباً رسمياً قبل اربع سنوات إلى محافظ اربيل للموافقة على إطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على احد شوارع مدينة اربيل, وها اخيرا بعد انتظار دام اكثر من اربع سنوات وافق مجلس محافظة اربيل على طلبي واطلق بالتعاون مع بلدية اربيل اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع (مسقط راسه بالقرب من محطة الوقود الواقعة في محلة شورش ) تخليدا لذكرى هذا المناضل الاربيلي الذي خدم شعبه ووطنه ولم يبخل يوما بالتضحية من أجل إسعاد الجميع …

لقد حمل الشهيد روحه على كفه منذ نعومة اظافره وناضل في سبيل إستقلال وطنه وسيادته وتحكيم إرادة شعبه , ومن اجل حقوق ومصالح الكادحين وعامة الشعب…

أن إطلاق اسم الشهيد (عادل سليم ) على أحد شوارع مدينته ، يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة، وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية , حيث سطّرالشهيد مواقف عظيمة في التضحية والعطاء وقدم حياته ثمنا لمواقفه الشجاعة ….

نعم … بعد 41 عام من الغياب , يعود اليوم عادل سليم ويقف مجددا وقفة عظيمة وشامخة ومشرّفة وسط مدينته ليلامس نبض و هموم شغيلة اليد والفكر ويعبرعن طموحاتهم بحياة حرة كريمة ….

تحية لاربيل التي حطمت جدارَ التجاهل للشخصيات اليسارية بإطلاقها اسمَ ( عادل سليم ) وقبلَه اسمَ (جمال الحيدري) و (نافع يونس) و (ساكنة سليمان ) , على بعض شوارعها الرئيسية ….

اخيرا

اشكرا كل من ساندني ووقف معي لانجاز وإكمال هذه المهمة بنجاح وفي مقدمتهم : السيد نوزاد هادي , السيد نهاد لطيف قوجه , السيد طاهر عبدالله , السيدة شيرين رضا , السيدة اويستة جعفر , السيد بختيار كمال شعبي والسيد على محمود , كما اشكر الحزب الشيوعي الكوردستاني الذي دعم طلبي وساندني بكتاب رسمي موجة الى محافط اربيل السابق السيد نوزاد هادي ….

سيبقى ( عادل سليم … الذي كان عادلاً وسليماً) ماثلاً أمامنا، وأمام أجيالنا اللاحقة، نستلهم منه الدروس والعبر وقيم التضحية والإخلاص للوطن …

تحية لـ(عادل سليم ) هذا الرجل الذي أعطى الكثير من كرمه وخلقه وحياته وبسمته من أجل إسعاد الآخرين …

ايلول الحزين

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