اختطاف مجموعة جديدة من المدنيين الكورد في عفرين

قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم السبت، إن المخابرات التركية والشرطة المحلية التابعة لميليشات المعارضة السورية في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) أقدمت على احتجاز عدد من المدنيين الكورد واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان: «أقدمت الشرطة المحلية والمخابرات التركية يوم الجمعة بتاريخ 27/09/2019 في قرية خضريا التابعة لناحية بلبل على إحتجاز عدد من الشباب بتهمة التجنيد الإجباري لدى ب ي د عُرف منهم:

1 – زياد هوريك رشيد

2 – صلاح زكريا محمد

3 – جلال محمد محو

4 – آراس حنان محمد

5 – إبراهيم حسين رشو

كما أشارت المنظمة إلى أن الجهة نفسها قامت بتاريخ 17/09/2019 باحتجاز الشاب رفعت عيسو عجو وأيضاً وبالتهمة نفسها.

وتعتقل ميليشيات المعارضة السورية يوميا مدنيين كورد بتهم وحجج واهية من جل الحصول على الأتاوة من جهة وتهجير ما تبقى من الكورد من المنطقة وتوطين العرب بدلاً عنهم، من جهة أخرى، وفق تقارير منظمات حقوقية سورية.