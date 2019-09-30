الاتحاد الوطني: من الافضل تسمية محافظ لكركوك لو لم يبقَ للانتخابات إلّا يوم واحد

اعلن مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيرة يوم السبت ان من الاهمية بمكان الاسراع في اختيار محافظ كوردي لكركوك حتى وان بقي يوم واحد على اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال بيرة في مؤتمر صحفي اليوم ان حزبه يجمعه اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن اختيار محافظ كوردي لكركوك، معربا عن اعتقاده انه لو بقي ولو يوم واحد على اجراء انتخابات مجالس المحافظات فمن المفضل ان يتم اختيار محافظ كوردي لكركوك.

واضاف بيرة ان الشخص الذي يسمى اليوم محافظا لكركوك له فائدة لمصالح اولئك الذين يمارسون التغيير الديموغرافي والتعريب في المنطقة.

وتابع بيرة ان الكورد يجب الا يسكتوا عن الامر ويقولوا بقي شهر واحد فقط وستجرى الانتخابات ولا يحتاج الامر لتعيين محافظ جديد، مضيفا انه لو بقي اسبوع واحد ينبغي الاسراع في اختيار المحافظ واختيار مرشح ليكون المحافظ من قبل مجلس المحافظة.

واشار الى انه لو كان هناك موانع يتوجب على الجميع العمل على ازالة تلك الموانع.

وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلنا في شهر تموز الماضي عن توصلهما الى اتفاق لترشيح طيب جبار أمين لمنصب محافظ كركوك.

واثار الترشيح ردود افعال متشنجة من قبل اطراف سياسية من العرب والتركمان عادين هذا الترشيح انفرادا بالقرار.