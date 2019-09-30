Posted on by

الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

أعلن قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي عن تخصيص وحدات من الجيش لتقديم الخدمات وضمان أمن زوار الاربعينية.

وقال اللواء موسوي، في تصريح لفارس اليوم السبت، إن مايرتبط بالجيش هو ضمان الامن في المناطق الحدودية الغربية.

وأضاف إنه “كما لاحظ الجميع الحوادث التي وقعت خلال الاعوام الاخيرة لبلدان الجوار الايراني في الغرب إلا أن الجيش حافظ على الأمن في الحدود الغربية بشكل كامل”.

وتابع “من أجل ارساء الاستقرار والامن في المناسبات الخاصة كمراسم الزيارة الاربعينية سنعزز قواتنا في المناطق الغربية وسيتم تخصيص جانب منها لتقديم الخدمات للزائرين”.

ونوه الى أن “إرساء الامن في الجانب الآخر من المناطق الحدودية ليس من مسؤولياتنا بل تعد من مهام العراق وقد تعهدت القوات العراقية إرساء أمن زوار الاربعينية وفي حال اقتضت الحاجة لمساعدتها فإننا على جهوزية لذلك”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close