الحرس الثوري: لدينا اسرى من 11 دولة في الحرب مع صدام و30 بلدا دعمه

افاد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة يوم السبت ان ايران لديها اسرى من 11 دولة قاتلوا في صفوف القوات العراقية في حرب السنوات الثماني مع نظام صدام حسين في ثمانينات القرن المنصرم.

وقال العميد حاجي زادة في كلمة اليوم بمناسبة اسبوع “الدفاع المقدس”، ان “ايران لم تكن تحارب العراق في الحرب المفروضة فقد كان لديها اسرى من 11 بلدا وان 30 بلدا في العالم كان يدعمون نظام صدام في حربه العدوانية ضد ايران”.

واضاف ان “الكويت والامارات والسعودية قدمت مليارات الدولارات الى نظام صدام كما قدمت الدول الاوروبية واميركا والصين وروسيا مختلف انواع الاسلحة والمعلومات الاستخبارية لنظام صدام”.