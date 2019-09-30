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الحكومات نزيهة والشعوب فاسدة؟!!

المجتمعات التي يَثرى فيها الجالسون على كراسي السلطة بدرجاتها ومسمياتها , ويمعنون بأخذ أموال الشعب , والإستحواذ على حقوقه , ومصادرة ثروات الوطن , وتأمينها في البنوك والدول الأجنبية , والشعب من حولها يتضوّر من القهر والحرمان , ولا يستطيع عمل شيئ سوى التشكي والتظلم واللطم , وإذا طالب بحقه نهرته عمامة يتبعها ولحية يتوسل إليها , هذا الشعب فاسد وممعن في الفساد , والحكومة التي يتهمها بالفساد نزيهة , ويؤكد على ذلك بسلوكه لأنه يعيد إنتخاب ذات المسميات والتوصيفات , ويتباهى بظلمها وما تسطو عليه من الأموال.

نعم الحكومة نزيهة والشعب فاسد!!

فكيف تفهم الشعوب المعاصرة ما تراه وتسمعه من أخبار , ومشاهد عن مظاهرات للمطالبة بحقوق إنسانية بسيطة , ويتساقط فيها بضعة مئات من الناس المساكين , ثم يتم إخمادها بخطبة أو بفتوى , وكأن الذين تساقطوا مجرد أرقام.

وكيف يمكن إستيعاب ما يُنشر على أن المسؤول الفلاني لديه كذا مليارات وعقارات وقصور فارهة وعمارات وقد تولى المسؤولية لبضعة أشهر أو سنوات , وفاز بغنائم بليونية , وعندما تسأل يُقال إنه رزق من الله , وإن الله يرزق مَن يشاء بغير حساب , وهذه الذريعة يتمنطق بها المعممون الذين في ثرائهم الفاحش ينعمون , ويضحكون على الناس بالدين وبخطبهم التضليلية المقاصد والتوجهات.

نعم الشعوب التي تتبع متاجر بدين , وتسيّرها الفتاوى كأنها الدمى , ويُستلب منها عقلها , وحقها في الحياة وهي خانعة قابعة تابعة , تردد لبيك يا فلان , وسمعا وطاعة يا علان , هذه شعوب فاسدة إلى نخاع العظم.

فالعصر الجماهيري الكوكبي ما عاد يتقبّل مثل هذه السلوكيات , التي تسرق من الإنسان قيمته وعقله وحقوقه بإسم المعتقد أو الدين وغير ذلك , إن العصر هو عصر العلم والعقل والسؤال , والحق وإحترام الإنسان , وعدم تحويل الناس إلى قطيع , فهذه جريمة بحق الإنسانية , وإستلاب لحق الإنسان في الحياة.

فالإنسان ولد حرا وعليه أن يعيش حرا ومسؤولا عن سلوكه , ولا يمكن لأحد مهما تصور أن يملي عليه خياراته ويستعبده بإسم الدين , ويمعن بتجهيله وتضليله والإستحواذ على مصيره , فهذه جرائم ضد الإنسانية , إذا قبل بها الإنسان فهم مجرم بحق نفسه , وعليه أن يرفضها ويثور عليها , ويقتحم الحياة بإرادة حرة وعزة وكرامة.

فالذي يرتهن بإرادة معممة هو من الفاسدين , وعليه أن يأنس بما هو فيه وعليه , والذي لا يستعمل عقله ويصدّق الأضاليل , وينقاد للدجالين هو من الفاسدين , والحكومة التي تتولى أمور بلاده نزيهة , لأنها تمثله وتعبر عما فيه من المطمورات السلوكية , فالحكومات مرآة المجتمعات , والحكّام هم مرايا الشعوب , إن صدّقنا أم لم نصدّق , فهم المولودون من أرحام الأمهات اللواتي هن من الشعب.

فلا تقل الحكومة فاسدة , وقل نحن الفاسدون , و”كيفما تكونوا يوّلى عليكم” , وذلك قانون سلوكي قويم!!

نعم إن الشعوب فاسدة ولهذا يدوم فيها الفساد , فهل من إحترام لقيمتك أيها الإنسان؟!!

د-صادق السامرائي

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