الحلب مستمر بظل الاستعدادات بالخليج، قصة لباحث اجتماع امريكي تنطبق على العرب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

عبر تاريخ العرب وانا من اصل قبائل العرب وسنامها، العرب عبر تاريخهم محكومين وليس حاكمين محلوبيين طمعت بهم الامم بل حتى نبي الانسانية محمد العظيم صلى الله عليه واله وسلم قد اخبر بما يحدث عند العرب بعد وفاته من خيانة وغدر وانحراف، بل قال رسول الله محمد ص يوم تداعى عليكم الامم كآكلة القصعة لقصاعها، قيل يارسول الله ونحن قله، قال لا بل كثر لكنكم كغثاء البحر، يعني فقاعة على سطح مياه البحر، والحمد لله عاصرنا هذا الزمن وشاهدنا الحلب المبرح خلال اربعة عقود من الزمان بكل تفاصيلها وحيثياتها، ابتلت الامة بالسفيانيين الذين لعنهم رسول الله محمد ص وحذر من فتنهم وسرقتهم لمال المسلمين وولوغهم بنشر التطرف الوهابي الذي يعمل بسنة معاوية بن ابي سفيان، العالم الغربي تحكمه المصالح وبالذات امريكا تهمها مصالحها على حساب القيم، بل ترمب نفسه شخص الارهاب وهابي، وعندما وصل للحكم اهتم بحلب ابقار الخليج وعندما يشارف بترولهم على النفاذ يستولي على اموالهم المودوعة رغم انوفهم في المصارف الامريكية عوضا عن جريمة الحادي عشر من سبتمبر والتي نفذها ١٩ ارهابيا من ضمنهم ١٧ انتحاري يحملون جنسية البقرة الخليجية الكبيرة الحلوب، من مصلحة امريكا بقاء البعبع الايراني لكي يتسنى للمستر ترمب حلب ابقاره براحتة وبهدوىء، وجود قوات ترمب بالخليج للحلب لا للحرب، طالعنا مستكتب بمقال بائس

الاستعدادات في الخليج

الأحد – 30 محرم 1441 هـ – 29 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14915]

……….راشد

اعلاميّ ومثقّف سعو….، رئيس التحرير السابق لصحيفة “……..” والمدير العام السابق لقناة “……….”

الوضع في الخليج معلق لم يحسم بين معركتين؛ منع إيران من تصدير معظم بترولها، وهجومها على المنشآت النفطية السعودية.

ههههههههههههه اقول لهذا المتغابي المستكتب رئيسة الكونجرس الامريكي الديمقراطية بيولسي اعلنت امريكا غير مستعدة للحرب نيابة عن السعو……….. ههههههههه وجود الامريكان بالخليج للحلب لاللحرب، تشديد العقوبات كذبة كبرى البترول يباع للصين الدولة العظمى بوضوح النهار، كان من الافضل لكم ان تحلون مشاكلكم مع ايران من خلال حسن الجوار لا من خلال الحلاب ترمب الذي حلبكم حلب معدل وراقي، بل البيت الأبيض اعلن استثنائات،

نعم اتخذوا قرار منع وزير الخارجية الإيراني من التحرك في مدينة نيويورك إلا في حدود ستة شوارع، المحيطة بمبنى الأمم المتحدة،لكن كل الصحفيين من القنوات الاعلامية الامريكية عملوا حوارات مع الوزير الايراني داخل مقر اقامته وبكثافة، ظريف الذي يهمه الحديث لوسائل الاعلام لا لكي يذهب لمشاهدة الفتيات في مولات نيويورك وسواحل بحرها مثل مايفعله المسؤولين العرب، ذكر عالم الاجتماع المصري الدكتور عبدالعزير الصوي بكتابه مبادىء الصحة النفسية في الصفحة ١٨ في الوراثة والبيئة دراسة حول المجرمين حيث قام عالم اجتماع امريكي بدراسة لعائلتين الاولى عائلة اسرة الجوك، والثانية عائلةالكالياك، اسرة الجوك نشئت بالغابات شمال نيويوك في ٢٠٠كم يمتازون بكثرة الجرائم قام هذا الباحث الامريكي بتتبع هذه الاسرة ودرس ٩ طبقات من اجيال هذه العائله درس حالات ٣٠٠٠ الاف شخص وجد منهم ٣٤ بالمائة مجرمين، وايضا نفس هذا الباحث درس تاريخ اسرة الكاكليك وقصة هذه العائلة ان جندي امريكي اسمه مارتن كاليكاك قد انجب طفل غير شرعي في فتاة ضعيفة العقل فحص منهم ٤٨٠ شخص وجد منهم ٦٤ شخص سليم العقل والبقية يعانون من الصرع والمجرمين ويمارسون البغاء والادمان في المخدرات والخمر، وقصة مارتن كاليكاك تقول بعد فترة تزوج فتاة من اسرة طيبة وايضا تتبع هذا الباحث الاجتماعي النفسي احوال ٤٩٦ فرد من ذراري هذه الاسرة من الاجيال المتعاقبة فكانت هذه المجموعة تختلف عن المجموعة الاولى التي انجبت بزواج غير شرعي وتبين ان من بين ٤٩٦وجد ٤٩١ اجسامهم وعقولهم سليمة وخمسة فقط في حالة ضعف عقلي واحدة استهتار جنسي واثنان ادمان خمر وحالة جنون تدين.

اقول لهذا المستكتب حكامكم احفاد اباء واجداد خونة وعملاء يتعاونون مع المحتلين ضد اوطانهم فلاغرابة ان يكون حكام الخليج جزأ من مشروع لنهب ثروات العرب والمسلمين.

في الختام قضية قصف ارامكو هي من تنفيد قوات اليمن الشمالي وقول ترمب انها انطلقت من ايران وسيلة للاستمرار بحلبكم، اليوم شاهدنا استسلام اكثر من ٢٠٠٠ جندي وضابط للقوات اليمنية الشمالية في نجران فهل جيش ايراني اسر هذه الاعداد الكبيرة ام الجنود اليمنيون الشماليون، ابحثوا عن وسيلة لايقاف حرب اليمن ليعم السلام بالمنطقة لكن معظم قادة العرب ورثوا خيانتهم من اسلافهم فلا يوجد امل ان هؤلاء يصححون افعالهم القبيحة والمستكرة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.