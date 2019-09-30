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السلطات التركية تعتقل الرئيسين المشتركين لـ HDP في ديرسم‎

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي HDP في مدينة ديرسم (تونجلي) بشمال كوردستان (كوردستان تركيا).

وقالت وسائل إعلام مقربة من HDP: «اعتقلت السلطات التركية كلاً من الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي لمدينة ديرسم، حيدر جيجك وأوزلم توبراك، وإداريي الحزب يونس أراس، جميلة أتاش، والرئيسة المشتركة السابقة أوزكه هوش أوغلو».

وأضافت أن السلطات التركية داهمت منزل عضو مجلس حزب الشعوب الديمقراطي فرهاد يلدز بحجة إصدار مذكرة توقيف بحقه، ونقلت المعتقلين إلى مديرية الأمن في ديرسم.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت مؤخراً عدداً من قيادات HDPعلى خلفية اتهامهم بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي مسلح»، في إشارة لحزب العمال الكوردستاني PKK.

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